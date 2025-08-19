ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में सुखना झील का फ्लडगेट खुला, भारी बारिश का दिखा असर, जल स्तर 1163 फीट किया गया दर्ज - SUKHNA LAKE WATER LEVEL ON HIGH

चंडीगढ़ में भारी बारिश के कारण सुखना झील का जल स्तर 1163 फीट पर बना हुआ.

SUKHNA LAKE WATER LEVEL ON HIGH
सुखना झील का फ्लडगेट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read

चंडीगढ़: बीते तीन दिनों से लगातार बारिश के चंडीगढ़ के सुखना झील का जलस्तर लगातार खतरनाक स्तर बना हुआ है. वर्तमान में सुखना लेक का जल स्तर 1163 फीट दर्ज किया गया है. स्थिति को देखते हुए रविवार को प्रशासन की ओर से शाम 7 बजे झील का एक फ्लड गेट खोला गया था. इससे पहले 6, 8, 17 अगस्त को भी गेट खोलकर सुखना चोए के जरिए घग्गर नदी में पानी को छोड़ा गया था. इस कारण घग्गर नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

सीसीटीवी कैमरे से झील पर रखी जा रही है नजरः इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के अनुसार जलस्तर 1163 फीट पहुंचते ही फ्लडगेट को चार इंच ऊपर उठाया गया था. गेट तब तक खुला रखा जा रहा है, जब तक जलस्तर घटकर 1162 फीट तक नहीं पहुंच जाए. इसी बीच सुखना लेक में जलस्तर लगातार खतरे के स्तर पर बना हुआ है. हिमाचल में लगातार बारिश के कारण मैदानी इलाके में इनका असर पड़ रहा है. इन कारणों से सुखना लेक में शिवालिक की पहड़ियों से आने वाला पानी इकट्ठा हो रहा है. वहीं यूटी की इंजीनियरिंग विभाग ने झील के रेगुलेटर लगातार नजर बनाए हुए हैं और 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है.

चंडीगढ़ में अब तक 4 बार खोला गया सुखना झील का फ्लडगेट (Etv Bharat)

28 जून को किया गया था ट्रायल चेकः झील से पानी छोड़े जाने के दौरान चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला के जिला प्रशासन के साथ तालमेल के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. गेट खोलने से पहले पड़ोसी जिलों के प्रशासन को अलर्ट किया जाता है. बता दें कि इससे पहले फ्लडगेट का ट्रायल 28 जून को किया गया था.

सुखना झील आंकड़ों मेंः सुखना झील के डेटा के अनुसार, 2023 में चार बार, 2022 में छह बार और 2021 में पांच बार सुखना झील के गेट खोले गए थे. अगस्त 2020 में जब एक साथ दो फ्लड गेट खोले गए थे, तो सुखना चोए के पास वाले जिरकपुर के निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया था. वहीं, 24 सितंबर 2018 को एक दशक बाद पहली बार झील के फ्लड गेट खोले गए थे.

ये भी पढ़ें-यमुनानगर में मानसून का कहर, कोहलीवाला गांव में भरा यमुना का पानी, तेजी से हो रहा है कटाव - HEAVY RAIN IN YAMUNANAGAR

चंडीगढ़: बीते तीन दिनों से लगातार बारिश के चंडीगढ़ के सुखना झील का जलस्तर लगातार खतरनाक स्तर बना हुआ है. वर्तमान में सुखना लेक का जल स्तर 1163 फीट दर्ज किया गया है. स्थिति को देखते हुए रविवार को प्रशासन की ओर से शाम 7 बजे झील का एक फ्लड गेट खोला गया था. इससे पहले 6, 8, 17 अगस्त को भी गेट खोलकर सुखना चोए के जरिए घग्गर नदी में पानी को छोड़ा गया था. इस कारण घग्गर नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

सीसीटीवी कैमरे से झील पर रखी जा रही है नजरः इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के अनुसार जलस्तर 1163 फीट पहुंचते ही फ्लडगेट को चार इंच ऊपर उठाया गया था. गेट तब तक खुला रखा जा रहा है, जब तक जलस्तर घटकर 1162 फीट तक नहीं पहुंच जाए. इसी बीच सुखना लेक में जलस्तर लगातार खतरे के स्तर पर बना हुआ है. हिमाचल में लगातार बारिश के कारण मैदानी इलाके में इनका असर पड़ रहा है. इन कारणों से सुखना लेक में शिवालिक की पहड़ियों से आने वाला पानी इकट्ठा हो रहा है. वहीं यूटी की इंजीनियरिंग विभाग ने झील के रेगुलेटर लगातार नजर बनाए हुए हैं और 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है.

चंडीगढ़ में अब तक 4 बार खोला गया सुखना झील का फ्लडगेट (Etv Bharat)

28 जून को किया गया था ट्रायल चेकः झील से पानी छोड़े जाने के दौरान चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला के जिला प्रशासन के साथ तालमेल के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. गेट खोलने से पहले पड़ोसी जिलों के प्रशासन को अलर्ट किया जाता है. बता दें कि इससे पहले फ्लडगेट का ट्रायल 28 जून को किया गया था.

सुखना झील आंकड़ों मेंः सुखना झील के डेटा के अनुसार, 2023 में चार बार, 2022 में छह बार और 2021 में पांच बार सुखना झील के गेट खोले गए थे. अगस्त 2020 में जब एक साथ दो फ्लड गेट खोले गए थे, तो सुखना चोए के पास वाले जिरकपुर के निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया था. वहीं, 24 सितंबर 2018 को एक दशक बाद पहली बार झील के फ्लड गेट खोले गए थे.

ये भी पढ़ें-यमुनानगर में मानसून का कहर, कोहलीवाला गांव में भरा यमुना का पानी, तेजी से हो रहा है कटाव - HEAVY RAIN IN YAMUNANAGAR

For All Latest Updates

TAGGED:

सुखना झील का जल स्तरRAIN IN CHANDIGARHसुखना झील चंडीगढ़SUKHNA LAKE WATER LEVELSUKHNA LAKE WATER LEVEL ON HIGH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.