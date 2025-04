ETV Bharat / state

सुकन्या समृद्धि योजना से बनाएं बेटियों का भविष्य, बेटों के लिए पोस्ट ऑफिस में निवेश की खास स्कीम - SUKANYA SAMRIDDHI YOJANA

सुकन्या समृद्धि योजना ( ETV Bharat )

सरगुजा: अगर आप वित्तीय जोखिम उठाए बिना सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं तो पोस्ट आफिस के इंडियन पोस्ट पेमेंट की तमाम स्कीम बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं. पोस्ट ऑफिस अपने निवेश में बढ़िया ब्याज देता है, रेकरिंग हो या फिर फिक्स डिपॉजिट सब में पोस्ट ऑफिस अच्छा ब्याज निवेशकों को देता है. पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिये सबसे अधिक फायदेमंद निवेश है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में बालकों के लिये भी एक सुरक्षित प्लान है. अगर आपका बेटा छोटा है तो आप भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना: दरअसल, पोस्ट आफिस ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की जिस में बालिकाओ के जन्म से 10 साल की आयु तक खाता खोला जा सकता है इसमे 15 वर्ष तक हर महीने पैसे जमा करने होते हैं, लेकिन पैसा 21वें वर्ष में मैच्योर होता है. इस स्कीम में आपको 8.2 % का ब्याज दिया जाता है. 15 साल तक मासिक जमा और 15 से 21 साल तक ब्याज सहित कुल धन राशि जमा रहने के कारण एक बेहतर राशि बालिकाओं को मिलती है. सुकन्या समृद्धि योजना (ETV Bharat)

