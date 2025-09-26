ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपों से SDM का इनकार, पीड़िता की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

कुल्लू की महिला ने एसडीएम विकास शुक्ला पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है. हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए.

SDM विकास शुक्ला ने रेप के आरोप से किया इनकार
SDM विकास शुक्ला ने रेप के आरोप से किया इनकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 4:03 PM IST

5 Min Read
हमीरपुर: जिला कल्लू में एसडीएम रहे और वर्तमान में सुजानपुर के एसडीएम विकास शुक्ला पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है. मामले में पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. महिला ने आरोप पत्र में यह भी लिखा है कि एसडीएम ने पहले शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, फिर दो बार गर्भपात भी करवाया. मामले में पीड़िता ने एसपी कुल्लू से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद अब पीड़ित की याचिका पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही एसपी कुल्लू, महिला थाना कुल्लू, थाना कुल्लू और विकास शुक्ला सहित अन्य लोगों से जवाब तलब किया है. वहीं, एसडीएम विकास शुक्ला ने महिला के सभी आरोपों से इनकार किया है.

बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर बीते वीरवार को हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने एसडीएम विकास शुक्ला के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. मुख्य सचिव ने पुलिस महानिदेशक व गृह सचिव को ईमेल के माध्यम से मामले में जल्द कार्रवाई करने को कहा है. वहीं, सुजानपुर एसडीएम ने अपने खिलाफ जांच के आदेशों पर प्रतिक्रिया दी है. विकास शुक्ला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है.

SDM विकास शुक्ला का आरोपों से इनकार (ETV Bharat)

सुजानपुर एसडीएम विकास शुक्ल ने कहा, "आरोप लगाने वाली महिला पहले भी कईं फोरम पर शिकायत कर चुकी है. कुल्लू में उनकी पोस्टिंग के दौरान महिला छोटे-छोटे कार्य करवाने के लिए आती थी. उसके बाद महिला लगातार फोन करने लगी तो उन्होंने फोन करने से मना किया. जिससे महिला गुस्से में एक दफा उनके घर में पहुंच गई. उस वक्त भी पुलिस मौके पर बुलानी पड़ी और महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज है. उसके बाद भी महिला ने आरोप लगाना शुरू कर दिए. अब भी वह जांच के लिए पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है. यह आरोप बेबुनियाद है. हर जांच में आरोप गलत पाए गए हैं".

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि पूर्व में कुल्लू सदर एसडीएम रहे विकास शुक्ला पर कुल्लू जिले की ही रहने वाली एक महिला पंचायत सचिव ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और फिर बाद में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है 13 अक्टूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक कुल्लू को उसने एसडीएम के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन मामले में कुल्लू पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

कुल्लू एसपी को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि जमीन विवाद के चलते 2021 में एसडीएम विकास शुक्ला ने यह कहकर अपने आवास पर बुलाया कि उसके विरुद्ध कोई शिकायत आई है. जब वह आवास पर पहुंची तो एसडीएम ने दरवाजा बंद कर उसका यौन शोषण किया. इसके बाद में कहा कि अगर वो अपना घर टूटने से बचाना चाहती है तो किसी से शिकायत नहीं करेगी.

वहीं, महिला का यह भी आरोप है कि 24 अगस्त 2024 को भी एसडीएम विकास शुक्ला ने उसे धोखे से अपने आवास पर बुलाया और जहां उसका एक दोस्त भी वहां पर मौजूद था. इस दौरान उन्होंने गैंगरेप करने की कोशिश की, जब मैंने विरोध किया तो मारपीट की और दोस्त ने उसका वीडियो भी बना लिया. उसे इस दौरान चोट भी लगी थी और इसकी फोटो भी उसके पास हैं. उधर, महिला ने विकास शुक्ला पर दो बार उसका गर्भपात करवाने का भी आरोप लगाया है. मामले में पीड़ित महिला ने एसडीएम पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने के अलावा दबाव डालकर बयान लिखवाने का भी आरोप लगाया है.

महिला का यही भी आरोप है कि उसने पहले मामले की शिकायत कुल्लू पुलिस से की थी, लेकिन उस दौरान कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद पीड़ित महिला ने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एसपी कुल्लू, महिला थाना कुल्लू, थाना कुल्लू और विकास शुक्ला सहित अन्य लोगों से जवाब तलब किया है.

एसडीएम ने महिला पर भी लगाए आरोप

वहीं, एसडीएम विकास शुक्ला का कहना है कि कुल्लू में पोस्टिंग के दौरान महिला छोटे-छोटे कार्य करवाने के लिए आती थी. इसके बाद महिला उन्हें फोन बार-बार करके तंग करती थी. उन्होंने इस बारे उसे समझाया कि वह उन्हें फोन ना करें. उसके बाद महिला उनका पीछा करने लगी और बार-बार उन्हें परेशान करती रही. एक बार महिला उनके आवास में भी घुस गई और वहां पर भी शोर करने लगी. जिसके चलते उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा. महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं, वह सभी निराधार है. ऐसे में वह प्रशासन की जांच में पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें: रेप के आरोप से घिरे एसडीएम की बढ़ी मुश्किलें, जानिए कहां तक पहुंची जांच

