इस गांव के लोगों ने किया पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार का ऐलान, जानिए ग्रामीणों की क्या है डिमांड?

पंचायती राज चुनाव से पहले सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में भारी रोष. ग्रामीणों ने पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया.

Hamirpur PANCHAYAT RAJ ELECTION BOYCOTT
सरोहल गांव में पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार का ऐलान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 2:59 PM IST

4 Min Read
हमीरपुर: पंचायती राज चुनाव से पहले हमीरपुर जिले के ग्राम पंचायत बनाल के गांव सरोहल में विकास कार्य न होने और पिछले 45 सालों से पंचायत में एससी सीट रिजर्व न होने पर लोगों में भारी रोष है. ग्रामीणों ने इस संबंध में कुछ दिनों पहले उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है. ऐसे में अब ग्रामीणों ने आगामी पंचायती राज चुनावों में चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है. गांव में अनुसूचित जाति के लोगों में गांव में विकास कार्य न होने से भारी नाराजगी है.

पंचायती राज चुनाव में क्यों अहम है सरोहल गांव?

सरोहल गांव में 45 परिवार अनुसूचित जाति के हैं. इस समुदाय के करीब 160 वोट हैं. अनुसूचित जाति के लोग पिछले 45 वर्षों से इस वर्ग के लिए पंचायत को आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं. हर बार उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है. मांगें पूरी न होने के कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोष हैं. ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ है. प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में सड़क की हालत खस्ता है.

सरोहल गांव के लोगों ने किया पंचायती राज चुनावों के बहिष्कार का ऐलान (ETV Bharat)

क्या कहते हैं स्थानीय लोग?

वहीं, स्थानीय निवासी प्यार चंद ने बताया कि, "गांव को आने वाली सड़क की हालत खस्ता बनी हुई है. पिछले पांच साल में गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है. 45 परिवारों के वाशिंदों को आए दिन तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. पिछले 15 साल से महिला ही प्रधान पद पर आ रही है. इसलिए रोस्टर में इस बार एससी के लिए आरक्षित किया जाए, नहीं तो गांव के लोग चुनावों का बहिष्कार करेंगे."

मांगें पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान

स्थानीय निवासी दीप कुमार ने गांव की गंभीर समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि दो साल पहले हुई बरसात के समय से ल्हासे तक का मार्ग पूरी तरह से खराब हो गया है. इसके बावजूद सड़क की मरम्मत या सफाई का कोई काम नहीं हुआ है. दीप कुमार कहते हैं कि, कई बार हमने पंचायत से इस संबंध में शिकायत की और कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई या समाधान नहीं हुआ. पिछले 45 वर्षों से इस गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है. सड़क सही न होने के कारण आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यदि प्रशासन और सरकार ने समय रहते विकास कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया, तो ग्रामीण आगामी चुनावों में अपना वोट किसी भी प्रत्याशी को नहीं देंगे.

Lack of road facility in sarohal village
सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के सरोहल गांव में (ETV Bharat)

SC वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग

वहीं, स्थानीय निवासी विक्रम का कहना है, "पंचायत में कोई काम नहीं होते हैं. इस गांव में विकास कार्य करवाने के लिए पंचायत के द्वारा अनदेखी की जाती रही है. साल 1980 में पंचायत के गठन के बाद से अब तक पंचायत में एससी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुई है. इसलिए इस बार लोगों ने मांग की है कि एससी वर्ग के लिए पंचायत को आरक्षित किया जाए नहीं तो गांव के लोग इन चुनावों में अपने वोट का प्रयोग न करके चुनावों का बहिष्कार करेंगे."

Hamirpur PANCHAYAT RAJ ELECTION BOYCOTT
सड़क सुविधा न होने से ग्रामीणों में रोष (ETV Bharat)

मूलभूत सुविधाएं न होने से ग्रामीण परेशान

वहीं, स्थानीय महिला कांता देवी ने कहा कि, "हमारे गांव को आने वाली सड़क बहुत ही खराब हालत में है. अगर हमारे गांव में विकास नहीं होता है तो हम आने वाले चुनाव में किसी को भी वोट नहीं देंगे. गांव में सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है."

