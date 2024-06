शिमला आत्महत्या मामला: छात्रा के बैग से मिला सुसाइड नोट, लिखा "Can I die..." - Shimla Girl Suicide Case

शिमला: राजधानी शिमला में गुरुवार दोपहर बाद एक नाबालिग छात्रा की आत्महत्या से शहर में सनसनी फैल गई है. वहीं, अब मामले में छात्रा का लिखा सुसाइड नोट पुलिस को मिला है. छात्रा ने अंग्रेजी में सुसाइड नोट में लिखा था, "Can I die, of course and towards to death". जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली. शिमला के बालूगंज थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

शिमला पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम को छात्रा घर पर अकेली थी. छात्रा को स्कूल से घर भेजने के बाद उसकी मां बाजार में काम करने चली गई थी. कुछ देर बाद छात्रा की मां बार-बार उसे फोन करती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. जिसके बाद उसकी मां ने पड़ोसियों को फोन किया और मां के कहने पर पड़ोसियों ने जब घर के अंदर जा कर देखा तो छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी. जिसकी सूचना उन्होंने मृतका की मां और बालूगंज पुलिस को दी.

बैग से फंदे से लटकने की तस्वीर भी बरामद