ETV Bharat / state

सीएम योगी के आवास के बाहर आत्महत्या की कोशिश के मामले, ये है वजह - SUICIDE ATTEMPT OUTSIDE CM HOUSE

प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते वर्ष 2017 से अब तक 8 लोगों ने सीएम योगी के आवास के सामने आत्महत्या की कोशिश की.

Photo Credit: ETV Bharat
गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गयी (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 3:50 PM IST

4 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित सरकारी आवास के बाहर पिछले 8 वर्षों में आत्महत्या और आत्मदाह के प्रयास के कई मामले सामने आए हैं. ये मामले विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े हैं, जिनमें संपत्ति विवाद, पुलिस की निष्क्रियता और व्यक्तिगत परेशानियां प्रमुख हैं.

पिछले 8 साल में आठ बड़े मामले आये सामने: इन मामलों ने प्रशासन और समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके आवास के बाहर जनता दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोग अक्सर देखे गए हैं. हालांकि, कुछ लोग निराशा और हताशा में ऐसा कदम उठाने को मजबूर हुए.

Photo Credit: ETV Bharat
सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश (Photo Credit: ETV Bharat)

इन आठ वर्षों में एक व्यक्ति की आत्मदाह से मौत हुई, जबकि सात अन्य लोगों ने आत्मदाह या जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. कुछ महत्वपूर्ण मामले निम्न हैं.

2018: उन्नाव रेप मामले में आत्मदाह का प्रयास
2018 में एक महिला और उसके परिवार ने सीएम आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया. महिला ने उन्नाव के भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई पर बलात्कार का आरोप लगाया था. उसने पुलिस की निष्क्रियता और धमकियों से तंग आकर यह कदम उठाया था. पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें बचाया और मामला जांच के लिए लखनऊ स्थानांतरित किया गया था.

2020: ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान महिला का आत्मदाह
13 अक्टूबर 2020 को 35 वर्षीय एक महिला ने सीएम दफ्तर से कुछ दूर बीजेपी मुख्यालय के पास आत्मदाह का प्रयास किया. महाराजगंज की इस महिला ने ससुराल वालों की प्रताड़ना की शिकायत की थी. पुलिस ने उसे बचाकर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर हुई. इस घटना को हाल की बताकर 2025 में सोशल मीडिया पर गलत दावे किए गए, जिसे बाद में स्पष्ट किया गया.

2021: मैनपुरी के युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश
12 अक्टूबर 2021 को मैनपुरी के विमलेश कुमार ने सीएम आवास के बाहर जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. उसने एक सपा नेता पर जमीन कब्जाने और पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया. पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. वहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई.

2024: उन्नाव की महिला ने किया आत्मदाह
6 अगस्त 2024 को उन्नाव की 40 वर्षीय अंजलि जाटव ने सीएम आवास से चंद कदम की दूरी जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के पास आत्मदाह का प्रयास किया. वह ससुराल वालों की प्रताड़ना और पुलिस की निष्क्रियता से परेशान थी. 85% जलने के कारण उसकी 11 अगस्त को केजीएमयू में मृत्यु हो गई. जांच में पता चला कि वकील सुनील कुमार ने उसे आत्मदाह के लिए उकसाया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

2025: प्रतापगढ़ की महिला और बच्चों का आत्मदाह प्रयास
8 मार्च 2025 को प्रतापगढ़ की रेखा मिश्रा ने अपने दो बच्चों के साथ सीएम आवास के पास लामार्ट चौराहे पर आत्मदाह की कोशिश की. उसने गांव वालों के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की थी. पुलिस ने उसे और बच्चों को बचा लिया. महिला ने बाद में माफी मांगी और कहा कि उसे गुमराह किया गया था.

प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल: इन मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर अधिकांश लोगों को बचाया और जांच शुरू की. कुछ मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जैसे उन्नाव मामले में वकील सुनील कुमार. सीएम योगी ने कानून व्यवस्था में सुधार का दावा किया है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और पुलिस भर्तियां शामिल हैं.

ये मामले प्रशासनिक निष्क्रियता और सामाजिक समस्याओं की गंभीरता को दर्शाती हैं. इस संबंध में सीएम योगी का अधिकारियों को स्पष्ट आदेश है कि जिले में अधिकारियों को तय समय पर सुनवाई करनी होगी. ताकि लखनऊ लोगों को न आना पड़े. इस संबंध गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है.

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रूटनी की जाती है. ऐसी घटनाओं पर तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित व्यक्ति को उचित इलाज मुहैया कराया जाता है. जिस मामले में गड़बड़ी होती है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई पुलिस करती है. आज के मामले की बात की जाए तो वह व्यक्ति जहर खा कर आया था. इस तरह के मामलों की जांच बहुत मुश्किल है.

यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री योगी के जनता दरबार में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी ने जहरीला पदार्थ खाया; सिविल अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित सरकारी आवास के बाहर पिछले 8 वर्षों में आत्महत्या और आत्मदाह के प्रयास के कई मामले सामने आए हैं. ये मामले विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े हैं, जिनमें संपत्ति विवाद, पुलिस की निष्क्रियता और व्यक्तिगत परेशानियां प्रमुख हैं.

पिछले 8 साल में आठ बड़े मामले आये सामने: इन मामलों ने प्रशासन और समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके आवास के बाहर जनता दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोग अक्सर देखे गए हैं. हालांकि, कुछ लोग निराशा और हताशा में ऐसा कदम उठाने को मजबूर हुए.

Photo Credit: ETV Bharat
सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश (Photo Credit: ETV Bharat)

इन आठ वर्षों में एक व्यक्ति की आत्मदाह से मौत हुई, जबकि सात अन्य लोगों ने आत्मदाह या जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. कुछ महत्वपूर्ण मामले निम्न हैं.

2018: उन्नाव रेप मामले में आत्मदाह का प्रयास
2018 में एक महिला और उसके परिवार ने सीएम आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया. महिला ने उन्नाव के भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई पर बलात्कार का आरोप लगाया था. उसने पुलिस की निष्क्रियता और धमकियों से तंग आकर यह कदम उठाया था. पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें बचाया और मामला जांच के लिए लखनऊ स्थानांतरित किया गया था.

2020: ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान महिला का आत्मदाह
13 अक्टूबर 2020 को 35 वर्षीय एक महिला ने सीएम दफ्तर से कुछ दूर बीजेपी मुख्यालय के पास आत्मदाह का प्रयास किया. महाराजगंज की इस महिला ने ससुराल वालों की प्रताड़ना की शिकायत की थी. पुलिस ने उसे बचाकर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर हुई. इस घटना को हाल की बताकर 2025 में सोशल मीडिया पर गलत दावे किए गए, जिसे बाद में स्पष्ट किया गया.

2021: मैनपुरी के युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश
12 अक्टूबर 2021 को मैनपुरी के विमलेश कुमार ने सीएम आवास के बाहर जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. उसने एक सपा नेता पर जमीन कब्जाने और पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया. पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. वहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई.

2024: उन्नाव की महिला ने किया आत्मदाह
6 अगस्त 2024 को उन्नाव की 40 वर्षीय अंजलि जाटव ने सीएम आवास से चंद कदम की दूरी जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के पास आत्मदाह का प्रयास किया. वह ससुराल वालों की प्रताड़ना और पुलिस की निष्क्रियता से परेशान थी. 85% जलने के कारण उसकी 11 अगस्त को केजीएमयू में मृत्यु हो गई. जांच में पता चला कि वकील सुनील कुमार ने उसे आत्मदाह के लिए उकसाया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

2025: प्रतापगढ़ की महिला और बच्चों का आत्मदाह प्रयास
8 मार्च 2025 को प्रतापगढ़ की रेखा मिश्रा ने अपने दो बच्चों के साथ सीएम आवास के पास लामार्ट चौराहे पर आत्मदाह की कोशिश की. उसने गांव वालों के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की थी. पुलिस ने उसे और बच्चों को बचा लिया. महिला ने बाद में माफी मांगी और कहा कि उसे गुमराह किया गया था.

प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल: इन मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर अधिकांश लोगों को बचाया और जांच शुरू की. कुछ मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जैसे उन्नाव मामले में वकील सुनील कुमार. सीएम योगी ने कानून व्यवस्था में सुधार का दावा किया है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और पुलिस भर्तियां शामिल हैं.

ये मामले प्रशासनिक निष्क्रियता और सामाजिक समस्याओं की गंभीरता को दर्शाती हैं. इस संबंध में सीएम योगी का अधिकारियों को स्पष्ट आदेश है कि जिले में अधिकारियों को तय समय पर सुनवाई करनी होगी. ताकि लखनऊ लोगों को न आना पड़े. इस संबंध गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है.

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रूटनी की जाती है. ऐसी घटनाओं पर तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित व्यक्ति को उचित इलाज मुहैया कराया जाता है. जिस मामले में गड़बड़ी होती है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई पुलिस करती है. आज के मामले की बात की जाए तो वह व्यक्ति जहर खा कर आया था. इस तरह के मामलों की जांच बहुत मुश्किल है.

यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री योगी के जनता दरबार में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी ने जहरीला पदार्थ खाया; सिविल अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक

Last Updated : August 21, 2025 at 3:50 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

EIGHT MAJOR CASES IN LAST 8 YEARSCM YOGI ADITYANATH RESIDENCESUICIDE OUTSIDE CM YOGI OFFICESUICIDE ATTEMPT OUTSIDE CM HOUSE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.