सुभासपा महासचिव अरविंद राजभर ने कहा- बिहार में 153 सीट पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, एनडीए को हराएगी

अरविंद राजभर ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पायी. बिहार के स्थानीय संगठन ने पार्टी आलाकमान को गलत रिपोर्ट दी थी.

एनडीए के साथ टिकट पर नहीं बनी बात: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक दल से बात की जा रही है. अंतिम फैसला सोमवार देर रात हो सकता है.

बलिया: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के महासचिव अरविंद राजभर ने बलिया में घोषणा की है कि पार्टी बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने बलिया के बेरूआरबारी में मीडिया से बातचीत की. पार्टी मंगलवार को पटना में अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी.

कई दलों के साथ गठबंधन पर बातचीत जारी: एक भी सीट न मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सुभासपा को पांच सीट्स का ऑफर दिया था. इसे पार्टी ने नामंजूर कर दिया. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेज प्रताप समेत कई दूसरे दलों से गठबंधन पर बातचीत की जा रही है.

सुभासपा के महासचिव अरविंद राजभर ने NDA को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है. उन्होंने उन लोगों को चुनौती दी, जिन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 500 वोट भी न मिलने की बात कही थी.

500 वोट से हारेंगे दूसरे दलों के प्रत्याशी: राजभर ने कहा कि जब ये दल 500 वोटों से हारेंगे, तब उन्हें पता लगेगा. सुभासपा के चुनाव लड़ने से 'इंडिया' गठबंधन और NDA दोनों को फायदा या नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि सुभासपा बिहार में अपने एजेंडे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी.

RJD, JDU, बीजेपी और लोजपा के कई नेता सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सुभासपा को सीटें देने की वकालत की थी. उनकी कोशिश सफल नहीं हुई. उन्होंने बिहार की जनगणना को गलत बताया.

