संत प्रेमानंद के लिए सूफियान ने मांगी दुआ; धमकियां मिलने पर कहा- 'महाराजजी के लिए जान भी दे सकते हैं'

प्रयागराज/सहारनपुर: शहर के नखास कोना निवासी युवक सूफियान इलाहाबादी ने सऊदी अरब के मदीना में संत प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगी. मोबाइल पर उनकी फोटो दिखाकर दुआ का वीडियो भी शेयर किया. यह वीडियो वायरल होने के बाद अब सुफियान को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं. धमकी मिलने पर सूफियान ने कहा, कि वह नेक काम पर अडिग हैं. महाराजजी के लिए जान भी दे सकते हैं. वहीं, दूसरी तरफ देवबंदी उलेमा ने भी प्रेमानंद महाराज की तारीफ की है. उन्होंने संत प्रेमानंद की लंबी उम्र के लिए दुआ भी की है.

अक्टूबर 2025 में उमरा की यात्रा पर गए सूफियान ने मदीना से एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था. इसमें वह हाथ उठाकर प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सुफियान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किए गए 1 मिनट 20 सेकेंड के वीडियो में प्रेमानंद की फोटो को दिखाकर पूछा कि इनको तो आप लोग जानते ही होंगे. यह हमारे प्रेमानंद महाराज हैं. हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं. हम इनको लाइक करते हैं.

प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ: वीडियो में सूफियान कहते हैं, कि हम प्रयागराज से हैं, जहां गंगा–जमुनी तहजीब बहती हैं. इस वक्त हम मक्का के उस जगह पर हैं (अल-मस्जिद अल-नबाविस) जहां सारे मैल धुल जाते हैं. क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए. सच्चा नेक इंसान होना चाहिए. हम संत प्रेमानंद के लिए सिर्फ यही दुआ करते हैं, कि अल्ला ताला उन्हें सेहत अता फरमाएं.

धमकी के साथ ही उमड़े समर्थक: सूफियान ने बताया कि वीडियो शेयर करने के बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हुईं. इसकी जानकारी भी हमने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर हमारे पक्ष में हजारों कमेंट मिले. सूफियान ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. कई लोगों ने वीडियो डिलीट करने की मांग की है. इस पर सूफियान ने कहा- 'चंदन और टोपी से लोगों की पहचान नहीं होनी चाहिए. यह भी कहा कि प्रेमानंद महाराज सच्चे इंसान हैं और हमेशा भलाई की बात करते हैं.'