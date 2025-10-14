ETV Bharat / state

संत प्रेमानंद के लिए सूफियान ने मांगी दुआ; धमकियां मिलने पर कहा- 'महाराजजी के लिए जान भी दे सकते हैं'

सूफियान कहते हैं, कि हम प्रयागराज से हैं, जहां गंगा–जमुनी तहजीब बहती है. क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए.

संत प्रेमानंद महाराज के लिए सूफियान ने मांगी दुआ.
संत प्रेमानंद महाराज के लिए सूफियान ने मांगी दुआ. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 9:15 AM IST

Updated : October 14, 2025 at 9:51 AM IST

प्रयागराज/सहारनपुर: शहर के नखास कोना निवासी युवक सूफियान इलाहाबादी ने सऊदी अरब के मदीना में संत प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगी. मोबाइल पर उनकी फोटो दिखाकर दुआ का वीडियो भी शेयर किया. यह वीडियो वायरल होने के बाद अब सुफियान को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं. धमकी मिलने पर सूफियान ने कहा, कि वह नेक काम पर अडिग हैं. महाराजजी के लिए जान भी दे सकते हैं. वहीं, दूसरी तरफ देवबंदी उलेमा ने भी प्रेमानंद महाराज की तारीफ की है. उन्होंने संत प्रेमानंद की लंबी उम्र के लिए दुआ भी की है.

अक्टूबर 2025 में उमरा की यात्रा पर गए सूफियान ने मदीना से एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था. इसमें वह हाथ उठाकर प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सुफियान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किए गए 1 मिनट 20 सेकेंड के वीडियो में प्रेमानंद की फोटो को दिखाकर पूछा कि इनको तो आप लोग जानते ही होंगे. यह हमारे प्रेमानंद महाराज हैं. हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं. हम इनको लाइक करते हैं.

प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ: वीडियो में सूफियान कहते हैं, कि हम प्रयागराज से हैं, जहां गंगा–जमुनी तहजीब बहती हैं. इस वक्त हम मक्का के उस जगह पर हैं (अल-मस्जिद अल-नबाविस) जहां सारे मैल धुल जाते हैं. क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए. सच्चा नेक इंसान होना चाहिए. हम संत प्रेमानंद के लिए सिर्फ यही दुआ करते हैं, कि अल्ला ताला उन्हें सेहत अता फरमाएं.

धमकी के साथ ही उमड़े समर्थक: सूफियान ने बताया कि वीडियो शेयर करने के बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हुईं. इसकी जानकारी भी हमने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर हमारे पक्ष में हजारों कमेंट मिले. सूफियान ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. कई लोगों ने वीडियो डिलीट करने की मांग की है. इस पर सूफियान ने कहा- 'चंदन और टोपी से लोगों की पहचान नहीं होनी चाहिए. यह भी कहा कि प्रेमानंद महाराज सच्चे इंसान हैं और हमेशा भलाई की बात करते हैं.'

देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गौरा. (Video Credit: ETV Bharat)

देवबंदी उलेमा ने की दुआ की अपील: संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य ठीक होने के लिए हिंदू समाज पूजा-पाठ कर रहा है. वहीं, इस्लामिक धर्म गुरु भी उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं. देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गौरा ने संत प्रेमानंदजी महाराज की तारीफ करते हुए कहा कि उनका भगवान से बहुत गहरा ताल्लुक है. वह धर्म को बहुत तरीके से निभा रहे हैं.

उलेमा ने कहा कि जहां तक हम देखते हैं, कि बहुत सारे धर्मगुरु संत का चोला पहनकर राजनीति करते हैं. वहीं, संत प्रेमानंद महाराज एक मात्र ऐसे पंडित जी हैं, जो सीधा-सीधा ऊपर वाले से रिश्ता रखते हैं. उनका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा है. संत प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छे इंसान हैं. हम भी उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं. हमारी अपील है, कि सभी उनके लिए दुआ करें.

