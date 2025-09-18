ETV Bharat / state

गिरिडीह के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज साबित होगा मील का पत्थर, स्थानीय विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ

गिरिडीह: विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा खासकर तकनीकी शिक्षा हासिल करना काफी कठिन काम रहा है. यहां के छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता है हालांकि कुछ सालों में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो अब धरातल पर नजर आने लगे हैं.

मंत्री सुदिव्य कुमार के प्रयास से पिछले दिनों, गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति मिली है. इस राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सूबे की हेमंत सोरेन की सरकार ने 244.73 करोड़ राशि की भी स्वीकृति दे दी है. योजना का क्रियान्वयन झारखंड राज भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा. कार्य की अनुमति मिलने के 24 महीने के अंदर कार्य पूर्ण होगा जबकि उसके एक माह बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

जानकारी देते पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv bharat)

पूर्व चयनित स्थल पर होगा निर्माण, स्थानीय बच्चों को सीधा लाभ

जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर को ही राशि स्वीकृति की घोषणा कर दी गई थी. इस कॉलेज का निर्माण पूर्व से निर्धारित जरीडीह मौजा के 35 एकड़ गैरमजरुआ खास जमीन पर होगा. कॉलेज के बनने से यहां के स्थानीय विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा. जिन बच्चों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता था या फिर निजी महाविद्यालय में नामांकन लेना पड़ता था, उनके लिए भी यह काफी सुविधाजनक होगा. इस महाविद्यालय के खुलने से क्षेत्र की रौनक बढ़ेगी.

निश्चित तौर पर कॉलेज खुलने से छात्रों को विशेष लाभ होगा. खासकर एससी एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों को. चूंकि सूबे में कॉलेज की संख्या बढ़ेगी तो सीट भी बढ़ेगी. जो जानकारी है उसके अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 11 ट्रेड रहेगा तो प्रति सेमेस्टर 1100 बच्चे आएंगे, तो तय है कि 550 बच्चे आरक्षित कोटे से होंगे जो मूल निवासी रहेंगे. इसके साथ ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी लाभ मिलेगा: प्रभाकर कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता

35 एकड़ में रहेगी पूरी व्यवस्था

इस राजकीय कॉलेज में गर्ल्स और ब्वॉयज के अलग अलग हॉस्टल के साथ अलग अलग मेस और कैंटीन की भी व्यवस्था रहेगी. यहां 36604 स्क्वायर मीटर का दो अकादमिक ब्लॉक, प्राचार्य का आवास, स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर, टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग अलग क्वार्टर, चार वर्कशॉप, इंडोर स्टेडियम, ऑडिटोरियम, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जनरल स्टोर, एटीएम, बास्केटबॉल कोट, इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन, खेल मैदान की सुविधा रहेगी.