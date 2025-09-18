ETV Bharat / state

गिरिडीह के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज साबित होगा मील का पत्थर, स्थानीय विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ

गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने निर्माण के लिए 244.73 करोड़ राशि की स्वीकृत की है.

ENGINEERING COLLEGE IN GIRIDIH
मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 6:26 PM IST

5 Min Read
गिरिडीह: विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा खासकर तकनीकी शिक्षा हासिल करना काफी कठिन काम रहा है. यहां के छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता है हालांकि कुछ सालों में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो अब धरातल पर नजर आने लगे हैं.

मंत्री सुदिव्य कुमार के प्रयास से पिछले दिनों, गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति मिली है. इस राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सूबे की हेमंत सोरेन की सरकार ने 244.73 करोड़ राशि की भी स्वीकृति दे दी है. योजना का क्रियान्वयन झारखंड राज भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा. कार्य की अनुमति मिलने के 24 महीने के अंदर कार्य पूर्ण होगा जबकि उसके एक माह बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

जानकारी देते पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv bharat)

पूर्व चयनित स्थल पर होगा निर्माण, स्थानीय बच्चों को सीधा लाभ

जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर को ही राशि स्वीकृति की घोषणा कर दी गई थी. इस कॉलेज का निर्माण पूर्व से निर्धारित जरीडीह मौजा के 35 एकड़ गैरमजरुआ खास जमीन पर होगा. कॉलेज के बनने से यहां के स्थानीय विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा. जिन बच्चों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता था या फिर निजी महाविद्यालय में नामांकन लेना पड़ता था, उनके लिए भी यह काफी सुविधाजनक होगा. इस महाविद्यालय के खुलने से क्षेत्र की रौनक बढ़ेगी.

निश्चित तौर पर कॉलेज खुलने से छात्रों को विशेष लाभ होगा. खासकर एससी एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों को. चूंकि सूबे में कॉलेज की संख्या बढ़ेगी तो सीट भी बढ़ेगी. जो जानकारी है उसके अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 11 ट्रेड रहेगा तो प्रति सेमेस्टर 1100 बच्चे आएंगे, तो तय है कि 550 बच्चे आरक्षित कोटे से होंगे जो मूल निवासी रहेंगे. इसके साथ ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी लाभ मिलेगा: प्रभाकर कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता

35 एकड़ में रहेगी पूरी व्यवस्था

इस राजकीय कॉलेज में गर्ल्स और ब्वॉयज के अलग अलग हॉस्टल के साथ अलग अलग मेस और कैंटीन की भी व्यवस्था रहेगी. यहां 36604 स्क्वायर मीटर का दो अकादमिक ब्लॉक, प्राचार्य का आवास, स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर, टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग अलग क्वार्टर, चार वर्कशॉप, इंडोर स्टेडियम, ऑडिटोरियम, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जनरल स्टोर, एटीएम, बास्केटबॉल कोट, इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन, खेल मैदान की सुविधा रहेगी.

ईमानदारी से किया गया प्रयास सफल जरूर होता है: मंत्री सुदिव्य कुमार

गिरिडीह में उच्च शिक्षा को लेकर किए जा रहे कार्य पर ईटीवी भारत ने मंत्री सुदिव्य कुमार से विस्तृत जानकारी ली. मंत्री ने बताया कि उन्होंने जनता से वादा किया था कि जिले को शिक्षा हब बनाया जाएगा. इंजीनियरिंग कॉलेज का भी वादा उन्होंने किया था, जिसे पूरा किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा से जुड़े संस्थानों की स्थापना की परिकल्पना उन्होंने ही की थी और अक्सर इस बात की चर्चा चलती रहती है कि यह धरातल पर कब आएगा? जिस में मंत्री ने कहा कि बड़ी योजना को धरातल पर आने में समय लगता है. बड़ी योजनाएं पहले परिकल्पना होती है कि क्या बनाना है? फिर योजनाओं को धरातल पर उतरने के लिए प्रयास होते हैं. मेरा मानना है कि यदि प्रयासों में ईमानदारी हो तो वह दिखती है.

यह परिकल्पना थी कि यहां यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है तो यहां के विद्यार्थी को 115 किमी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मन में यही सोच थी कि यदि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इस जिले में कर पाता हूं तो बच्चों को बड़ा लाभ होगा: सुदिव्य कुमार, पर्यटन मंत्री

कम मूल्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकारों का कर्तव्य

पॉलिटेक्निक की बात हो या फिर आरके महिला कॉलेज के कैंपस के विस्तारीकरण की बात, इस कैंपस के विस्तारीकरण के लिए 20 एकड़ जमीन हम लोगों ने दी है. इस 20 एकड़ में करीब करीब 220 करोड़ की लागत से स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग बनाने की तैयारी है.

मंत्री ने बताया कि मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिला मुख्यालय यदि शिक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो तो बच्चे चावल और आलू लाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं. यह जितने भी संस्थान बनेंगे, वह सभी सरकारी है एक भी निजी संस्थान नहीं है. मेरा या मानना है कि शिक्षा सरकारों का विषय है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ही काम मूल्य में लोगों को देना सरकारों का कर्तव्य है.

