आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सीएम पर साधा निशाना, कहा-उसूल की जगह बन गई वसूली वाली सरकार

धनबाद में आजसू का मिलन समारोह आयोजित हुआ. पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला.

Sudesh Mahato attacked the state government at AJSU meeting in Dhanbad
धनबाद में आजसू का मिलन समारोह (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 12:05 AM IST

धनबादः आजसू पार्टी की ओर से सोमवार को गोल्फ ग्राउंड के समीप स्थित न्यू टाउन हॉल में भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया. पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो, गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी जिला अध्यक्ष मंटू महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष सरिता देवी, सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, विनय सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

कार्यक्रम में जिले भर से हजारों समर्थक शामिल हुए और कई नए कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि आने वाले समय में पार्टी अपने विचारों से और अधिक समर्थकों को जोड़ने का काम करेगी.

कार्यक्रम को संबोधित करते आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो (ईटीवी भारत)

पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने मिलन समारोह में शामिल सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि जिला और राज्य स्तर पर कार्यकर्ताओं के योगदान से ही पार्टी मजबूत हो रही है. इस मौके पर झारखंड आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को याद कर मौन रखा गया और उनके संघर्षों को नमन किया गया.

अपने संबोधन में सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी है, जो कहने को तो मूल पार्टी है, जिनका इतिहास आंदोलकारी के तौर पर है. लेकिन नेतृत्व इतना खोखला कि जिसने आंदोलन के उसूल को समाप्त कर रख दिया है. उसूल की जगह वसूली वाली सरकार बना दी है. जिसके कारण एक बड़ा भटकाव झारखंडी जनमानस के अंदर दिख रहा है.

एकता का घोर आभाव है. राज्य के लिए चिंतन करने का सबसे बेहतर समय है. चुनावी दौर से हम अभी कोसों दूर हैं. चुनावी दौर में लोग जालसाजी में फंस जाते हैं. जालसाजी में फंसकर अपना एक बड़ा निर्णय देकर चले जाते हैं. जिसका परिणाम लंबे समय तक लोगों को झेलना पड़ता है. वैसे लोगों को तत्काल मिलने वाली सुविधा ज़्यादा प्रभावित कर गई. दूरगामी राजनीति की समझ नहीं हो पाई.

