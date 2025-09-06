अचानक चलती कार में लगी भीषण आग, मुश्किल से बची जाने माने डॉक्टर की जान

हल्द्वानी में कार जलकर खाक, मौके पर मची अफरा-तफरी, किसी तरह से बाहर निकला कार स्वामी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2025 at 7:05 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले से हल्द्वानी में शहर के जाने माने मशहूर डॉक्टर की चलती कार अचानक आग की गोला बन गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कार पर लगी आग पर काबू पाया. आग की इस घटना में डॉक्टर की कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है. हालांकि, आग लगने का कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है.
अचानक बोनट से धुआं उठा और धू-धू कर जल गई कार: जानकारी के मुताबिक, हल्द्वानी शहर के एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर गौरव सिंघल शनिवार यानी 6 सितंबर को अपने अस्पताल से घर की ओर से जा रहे थे. इसी दौरान रामपुर-बरेली रोड को जोड़ने वाली सुशीला तिवारी मार्ग पर चलती हुई कार के बोनट से अचानक धुआं उठने लगा. ऐसे में डॉक्टर गौरव सिंघल कुछ समझ पाते, तब तक आग ने पूरे कार को अपनी चपेट में ले लिया.
कार खड़ी कर किसी तरह से बाहर निकले गौरव सिंघल: इस दौरान होने बीच सड़क में कार को खड़ी कर किसी तरह से निकलकर अपनी जान बचाई. कार में आग लगने की सूचना उन्होंने अग्निशमन को दिए. जहां मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया. आग लगने के दौरान सड़क की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई. अग्निशमन के अधिकारियों ने बताया कि आग किन परिस्थितियों में लगी है? इसकी जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया शार्ट सर्किट बताया जा रहा है. हालांकि, जांच के बाद ही आग लगने के कारण का पता चल पाएगा.
कार जलकर खाक, मौके पर मची अफरा-तफरी: वहीं, सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर में ही अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है, लेकिन आग ज्यादा होने के चलते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. गनीमत रही कि डॉक्टर सिंघल समय रहते ही कार से बाहर निकल गए नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं, कार में आग लगने की घटना से मौके पर अफरा-तफरी मची रही. आग की लपटें देख लोग सहम गए. वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने कार पर लगी आग का वीडियो बना लिया है.
"मैं अस्पताल से मरीजों को देखकर वापस घर लौट रहा था. तभी यह हादसा हो गया. कार में अचानक कैसे आग लग गई? कुछ समझ नहीं आया. गनीमत रही कि समय रहते मैं कार से उतर गया. जिससे उनकी जान बच गई. इसके लिए मैं भगवान की शुक्रिया अदा करता हूं."- डॉ. गौरव सिंघल, कार स्वामी
ये भी पढ़ें-