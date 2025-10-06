ETV Bharat / state

देहरादून में अचानक बदला मौसम, दोपहर में हो गया अंधेरा, बारिश के साथ तेज हवाओं ने कराया ठंड का अहसास

देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून जाने के बाद कुछ दिनों तक थमी बारिश फिर लौट आई है. देहरादून समेत प्रदेश की कई जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल रही है. इससे ना केवल तापमान में कमी आई है, बल्कि पर्वतीय जिलों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है.

राजधानी देहरादून में सोमवार दोपहर के वक्त अचानक अंधेरा छा गया. आसमान में काले बादलों के बीच देहरादून के लोग दिन के समय अंधेरे को महसूस कर रहे थे. उधर राजधानी में सुबह से ही मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा था और दिन तक काले बादलों के बीच तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. खास बात यह है कि राजधानी में बारिश कई घंटे तक लगातार जारी रही.

मौसम विभाग ने पहले ही 6 और 7 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजधानी देहरादून के अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं में पिथौरागढ़, चंपावत जैसे जिलों में भी बारिश की उम्मीद लगाई गई है. वैसे तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. लेकिन खासतौर पर 6 और 7 अक्टूबर को तेज बारिश होने की संभावना है.

देहरादून में अचानक बारिश के बाद तेज हवाएं चलीं (VIDEO- ETV Bharat)

पर्वतीय जिलों में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की सूचना मिल रही है. मौसम विभाग ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है. देहरादून में आसमान से तेज बारिश के बीच तेज हवाएं भी चलती रही. जिससे तापमान में काफी गिरावट महसूस की गई और राजधानी देहरादून के लोगों को बदले मौसम ने ठंड का एहसास कराया.