देहरादून में अचानक बदला मौसम, दोपहर में हो गया अंधेरा, बारिश के साथ तेज हवाओं ने कराया ठंड का अहसास

देहरादून में अचानक बारिश के बाद तेज हवाएं चलीं. इससे लोगों को ठंड का अहसास होने लगा.

rain in dehradun
देहरादून में अचानक बदला मौसम (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 6, 2025 at 5:01 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून जाने के बाद कुछ दिनों तक थमी बारिश फिर लौट आई है. देहरादून समेत प्रदेश की कई जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल रही है. इससे ना केवल तापमान में कमी आई है, बल्कि पर्वतीय जिलों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है.

राजधानी देहरादून में सोमवार दोपहर के वक्त अचानक अंधेरा छा गया. आसमान में काले बादलों के बीच देहरादून के लोग दिन के समय अंधेरे को महसूस कर रहे थे. उधर राजधानी में सुबह से ही मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा था और दिन तक काले बादलों के बीच तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. खास बात यह है कि राजधानी में बारिश कई घंटे तक लगातार जारी रही.

मौसम विभाग ने पहले ही 6 और 7 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजधानी देहरादून के अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं में पिथौरागढ़, चंपावत जैसे जिलों में भी बारिश की उम्मीद लगाई गई है. वैसे तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. लेकिन खासतौर पर 6 और 7 अक्टूबर को तेज बारिश होने की संभावना है.

देहरादून में अचानक बारिश के बाद तेज हवाएं चलीं (VIDEO- ETV Bharat)

पर्वतीय जिलों में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की सूचना मिल रही है. मौसम विभाग ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है. देहरादून में आसमान से तेज बारिश के बीच तेज हवाएं भी चलती रही. जिससे तापमान में काफी गिरावट महसूस की गई और राजधानी देहरादून के लोगों को बदले मौसम ने ठंड का एहसास कराया.

मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते यात्रियों को भी ऐसी स्थिति में विशेष एहतियात बरतने का सुझाव दिया गया है. चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को भी इस दौरान यात्रा रूट में संवेदनशील क्षेत्रों पर जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ने के लिए कहा गया है.

मौसम विभाग ने लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रात के समय विशेष चौकसी बरतनी चाहिए. साथ ही तेज बारिश होने की स्थिति में ऐसे क्षेत्र से दूरी बनानी चाहिए.

देहरादून के अलावा प्रदेश के बाकी जिलों में भी मौसम बदला हुआ नजर आया है. पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है जिसके कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है.

