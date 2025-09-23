ETV Bharat / state

लातेहार में चलती बाइक में अचानक लगी आग, युवक ने कूदकर बचाई जान

लातेहार में बाइक चलाने के दौरान अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. इस दौरान चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई.

धू धू कर जली बाइक
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
लातेहार: जिला मुख्यालय के करकट मोहल्ले के पास एनएच 39 पर अचानक चलती हुई बाइक में आग लग गई. इस घटना में बाइक जलकर खाक हो गई. गनीमत रही कि बाइक चालक समय रहते बाइक छोड़कर भागने में सफल रहा. जिस कारण उसकी जान बच गई. हादसे के बाद लगभग आधे घंटे तक सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति बनी रही. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

दरअसल लातेहार जिले के मनिका निवासी अविनाश कुमार यादव अपनी बाइक से लातेहार आ रहे थे. इसी दौरान करकट शिव मंदिर के पास पहुंचने पर अचानक बाइक से धुआं और आग की चिंगारी निकलने लगी. यह देख बाइक सवार अविनाश कुमार ने तुरंत बाइक रोक दी. उनके रुकते ही बाइक से आग की लपटें उठने लगीं.

लातेहार में धू धू कर जली बाइक

अचानक बाइक में भीषण आग लगी देख अविनाश किसी प्रकार बाइक छोड़ अपनी जान बचाकर मौके से भागे. थोड़ी देर में ही आग ने भीषण रूप धारण कर लिया. इधर बीच सड़क पर गाड़ी में आग लगी देख मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका.

इस संबंध में बाइक चालक अविनाश कुमार ने बताया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह ठीक थी. 'मैं मनिका से लातेहार आ रहे थे, तभी अचानक लातेहार पहुंचने पर गाड़ी से तेज धुआं निकलता देख मैं गाड़ी छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया और मेरे सामने ही आग बाइक में फैल गई.'

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची हालांकि तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी. बाइक में आग लगा देख कुछ लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके. इस दौरान 45 मिनट तक अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. जिसके बाद आग पर काबू पाने के बाद यातायात सामान्य हो पाया.

बाइक चालक से पूछताछ के क्रम में यह पता चला है कि बाइक में खुद ही आग लगी थी: रमाकांत गुप्ता, थाना प्रभारी

चलती बाइक में अचानक लगी आग, युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान

