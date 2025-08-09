Essay Contest 2025

रग्बी खेलकर दारोगा बनीं प्रियंका, जो ताना मारते थे आज वही कर रहे तारीफ - SUCCESS STORY

नालंदा की प्रियंका कुमारी ने रग्बी में सफलता पाई. तानों को पार कर बनी सब-इंस्पेक्टर, अब ओलंपिक में नाम रोशन करने का सपना है. पढ़ें

प्रियंका कुमारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 10:13 AM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा की बेटी प्रियंका कुमारी की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है. सिलाव प्रखंड के बिद्दुपुर गांव की रहने वाली प्रियंका ने तमाम मुश्किलों को पार कर रग्बी के मैदान में अपनी पहचान बनाई और आज बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं.

सीएम की एक योजना ने बदल दी जिंदगी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की "मेडल लाओ, नौकरी पाओ" योजना ने प्रियंका के सपनों को पंख दिए. प्रियंका कहती हैं, जब वो रग्बी खेलने जाती थी, तब न ग्राउंड था, न किट. गांव के लोग ताने मारते थे, लेकिन आज वही लोग 'दारोगा जी' कहकर सम्मान देते हैं.

प्रियंका ने रग्बी से पाई सफलता (ETV Bharat)

रग्बी की शुरुआत और चुनौतियां: प्रियंका के रग्बी का सफर उनके छोटे भाई से प्रेरित होकर शुरू हुआ. वह बताती हैं, भाई सुबह रास बिहारी स्कूल के ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते थे, वो भी साथ जाने लगी. वहीं से रग्बी के बारे में जाना और खेलना शुरू किया. लेकिन यह सफर आसान नहीं था. गांव के लोग ताने मारते थे, बुरा-भला कहते थे, जिससे उन्हें दुख होता था. फिर भी, उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और जुनून से आगे बढ़ती रहीं.

इन दो लोगों ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका: प्रियंका के इस मुश्किल सफर में उनके कोच जय सिंह और 'रग्बी गर्ल' श्वेता शाही ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. प्रियंका कहती हैं, उनके प्रोत्साहन और आर्थिक मदद की वजह से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल जीते. 2022 में पटना, गोवा और गुजरात में आयोजित प्रतियोगिताओं में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की.

प्रियंका कुमारी की कहानी (ETV Bharat)

2 साल पहले प्रियंका बनी दारोगा: प्रियंका का जीवन चुनौतियों से भरा रहा. चार बहनों और दो भाइयों में चौथे नंबर की प्रियंका का परिवार आज भी एक झोपड़ी में रहता है. वह भावुक होकर कहती हैं, "बारिश में छत से पानी टपकता था. बहुत मुश्किल दौर से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंची हूं." उनके पिता पवन भारती मजदूरी करते हैं और मां रीना देवी गृहणी हैं. 26 अगस्त 2023 को प्रियंका की सब-इंस्पेक्टर के रूप में जॉइनिंग हुई और 2024 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की.

रग्बी खेल से मिली पहचान (ETV Bharat)

पिता का गर्व और बेटी की सफलता: प्रियंका की सफलता पर उनके पिता की आंखों में गर्व की चमक साफ झलकती है. पवन भारती कहते हैं, "लोग पहले ताने मारते थे, लेकिन आज मुझे 'दारोगा प्रियंका के पिता' कहकर सम्मान देते हैं. बेटी की सफलता से परिवार को आर्थिक सहारा मिला है." प्रियंका वर्तमान में पश्चिमी चंपारण में पदस्थापित हैं, लेकिन राजगीर में होने वाली एशियाई रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैम्पियनशिप के लिए बिहार पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण और सुरक्षा ड्यूटी में व्यस्त हैं.

"आज बहुत खुशी हो रही है. कौन क्या कहता था, उस पर ध्यान नहीं देता था. आज सभी लोग 'दारोगा प्रियंका कुमारी के पिता' के नाम से सम्मान के साथ बुलाते हैं, तो गर्व महसूस होता है. बेटी की सफलता से घर को आर्थिक सहायता मिली है." - पवन भारती, पिता

पिता और भाई के साथ प्रियंका (ETV Bharat)

ओलंपिक का सपना और नई प्रेरणा: प्रियंका का अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश का नाम रोशन करना है. वह कहती हैं, "मेरी कहानी से बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे अपने परिवार व देश का नाम ऊंचा करेंगे." राजगीर में होने वाली एशियन चैम्पियनशिप में नालंदा की एक और बेटी, अल्पना कुमारी का भारतीय महिला टीम में चयन हुआ है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है.

"राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया. अब खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. अब हमारे जैसे दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे भी घर-परिवार और देश का नाम रौशन करेंगे."- प्रियंका कुमारी, राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी

