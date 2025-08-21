ETV Bharat / state

मजबूत इरादों वाली कोमल बनीं पूर्वांचल की पहली महिला इंटरनेशनल हैंडबाल प्लेयर; संघर्ष से भरा रहा सफर - SUCCESS STORY

माधोपुर गांव की रहने वाली कक्षा 11 की छात्रा हैं, गरीबी, लाचारी, बेबसी के बीच जीवटता से बनी दूसरों के लिए प्रेरणा.

मजबूत इरादों वाली कोमल पूर्वांचल की पहली महिला इंटरनेशनल हैंडबाल प्लेयर.
मजबूत इरादों वाली कोमल पूर्वांचल की पहली महिला इंटरनेशनल हैंडबाल प्लेयर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 8:09 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 8:16 AM IST

वाराणसी: बनारस की कोमल. जी हां, यह नाम इन दिनों हर किसी की जुबान पर है. कोमल की सफलता ने युवाओं को नई दिशा दी है. ऐसा इसलिए क्योंकि कोमल गरीब परिवार की हैं. पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन कोमल के हौंसले बुलंदी पर हैं. उन्होंने पूर्वांचल की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला हैंडबाल प्लेयर बनकर इतिहास रच दिया है. ऐसा नहीं है, कोमल की राह आसान थी. गरीबी, लाचारी, बेबसी के बीच इस लड़की ने जो जीवटता दिखाई है, वह हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. आइए जानते हैं, कौन है कोमल और क्या है, उसकी सफलता की कहानी?

कोमल वाराणसी के माधोपुर गांव की रहने वाली है और कक्षा 11 की छात्रा हैं. 2021 में कोमल ने हैंडबॉल खेलना शुरू किया था. इसके बाद वह जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और अब नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं. उनका चयन भारतीय हैंडबॉल टीम में हो गया है.

चीन में हुए एशिया यूथ चैंपियनशिप में कोमल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. उनके बेहतर प्रदर्शन को देखकर गांधीनगर मौजूद खेल संस्थान में उन्हें इंटरनेशनल गेम की तैयारी के लिए बुलाया है. अब वे वहीं प्रैक्टिस कर रही हैं.

पूर्वांचल की पहली महिला इंटरनेशनल हैंडबाल प्लेयर.
पूर्वांचल की पहली महिला इंटरनेशनल हैंडबाल प्लेयर.

फर्श से पहुंची फलक पर कैसे पहुंची कोमल: 5 साल पहले हैंडबॉल खेलने की शुरुआत हुई. कोमल बेहद गरीब परिवार की हैं. इस वजह से उन्हें न ट्रेनिंग के पैसे मिल सके और न हीं कोई बेहतर कोच मिला. तब वे बनारस में चलने वाली नि:शुल्क बाबू आरएन सिंह खेल अकादमी की हिस्सा बनीं और आज वह इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर उभरीं.

कोमल की सफलता की कहानी को बयां करते हुए उनके मामा संतोष बताते हैं, कि कोमल 4 महीने की थी, तब से मामा- मामी के साथ रह रही हैं. माधोपुर में रहकर ही उन्होंने पढ़ाई की. कोमल के पिता पेशे से पेंटर है. उनके मामा की छोटी सी दुकान है, जिससे वह परिवार रहने वाले 8 से 9 लोगों का गुजारा करते हैं.

संतोष बताते हैं, कि हैंडबॉल खेलने के कारण कोमल की डाइट, उनके इक्विपमेंट, ड्रेस व अन्य चीजों के खर्चे बहुत थे. कई बार ऐसा हुआ कि घर के बाकी काम को छोड़कर कोमल की जरूरत को पूरा किया गया, क्योंकि खेल में अच्छी डाइट और बेहतर जूते, खेल का समान सबसे ज्यादा जरूरी था.

हम गरीब परिवार से हैं, ऐसे में हमारे लिए महंगे जूते, सामान खरीदना मुश्किल होता था, लेकिन कोमल के लिए हम सभी लोग अपनी जरूरतों में कटौती करते हैं. उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं.

एयरपोर्ट पर हुआ कोमल का स्वागत.
एयरपोर्ट पर हुआ कोमल का स्वागत.

संघर्षों से भरा जीवन फिर नहीं मानी हार: कोमल के संघर्ष की कहानी बयां करते हुए उनकी नानी कहती हैं, कि आज हमार बिटिया जमीन से आसमान पर पहुंच गइल हइन. अब कोई ताना ना देवेला, बल्कि सब खूब बड़ाई करेला. रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर हमार बच्ची प्रेक्टिस करे जात रहलीन, आज कुल सार्थक हो गयल बा. हम लोगन के सपना अब पूरा हो गयल हौ.

वह बताती हैं, कि जब 4 साल पहले कोमल ने हैंडबॉल खेलने का निर्णय लिया तो गांव के लोगों ने ताना दिया. बोले कि लड़की है, लड़कों की तरह रख रहे हैं. पहली बार जब कोमल का बाल कटा तब सबसे ज्यादा ताने सुनने को मिले, लेकिन इन सबके बावजूद कोमल खेलने से पीछे नहीं हटी. वह सबकी बातों को अनसुना करके हर दिन ग्राउंड पर जाकर खेलती थी.

उन्होंने बताया कि हमारे पास बड़ी कोचिंग में कोमल की ट्रेनिंग कराने का पैसा नहीं रहा. कोमल जिस स्कूल में पढ़ती है, वहीं पर बेटियों को अलग-अलग खेल की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है. कोमल भी वहां पर नि:शुल्क ट्रेनिंग लेती थी. इसके साथ ही उनको ड्रेस और अन्य सामान मिलता था, जिससे उनकी काफी मदद हुई और वह अपने खेल में मन लगाकर आगे बढ़ पाई.

10 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाती थी ग्राउंड: कोमल की नानी बताती हैं, कि वह हर दिन सुबह 6 बजे उठकर, तैयार होकर 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर ग्राउंड पहुंचती थी, जहां वह 9 बजे तक खेलती थी. इसके बाद वहीं विद्यालय में पढ़ाई करती थी. 1 बजे घर आकर खाना खाती थी.

थोड़ा आराम करने के बाद फिर 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर वह 3 बजे हैंडबॉल के मैदान चली जाती थी. फिर प्रैक्टिस के बाद 6 बजे वापस आती थी. घर के कामों में हाथ बटाती थी. पढ़ाई करती और फिर आराम करती थी.

उन्होंने बताया कि आज कोमल जब चीन में खेलकर आई, तब से पूरे गांव में हम सब का मान और भी ज्यादा बढ़ गया है. हमारी बेटी साइकिल से चलती थी, लेकिन अब वह हवाई जहाज का सफर कर रही है. एयरपोर्ट आने पर उसका खूब स्वागत हुआ. अब हर कोई हमें अपनी बेटी के नाम से जानता है. हमें बेहद खुशी मिलती है.

हैंडबाल की प्रैक्टिस करती कोमल व अन्य.
हैंडबाल की प्रैक्टिस करती कोमल व अन्य.

कोमल की जीत साधना का परिणाम: कोमल के मामा कहते हैं, आज कोमल की जीत हम सभी की साधना का परिणाम है. ऐसा लगता है, मानों जिंदगी में सब कुछ मिल गया है. हमने अपनी बच्ची के लिए जो भी कष्ट सहे, हमारी बच्ची ने जितनी भी मुश्किलें झेलीं, अब सब आसान लगती हैं. जब हम कहीं जाते हैं और हमारी बेटी के नाम से हमें सम्मान दिया जाता है, वह पल जीवन का सबसे अनमोल पल लगता है.

जब कोमल खेलना शुरू की थी, तो वह छोटे पैंट पहनती थी. गांव के लोग हमसे कहते थे, कि तुम अपनी भांजी को बिगाड़ रहे हो. दूसरे की बेटी के लिए इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन इन बातों से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अपनी बच्ची के लिए और बेहतर करने का जुनून बढ़ता गया. कई बार खेल की वजह से कोमल को बाहर जाना पड़ता है. देर रात घर लौटना पड़ता, तब भी लोगों ने व्यंग ही सुनाए.

मगर कोमल पर इन सब बातों का असर नहीं पड़ा. वह सिर्फ अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी रही. अब हमारा सपना है, कि कोमल भारत की लिए मेडल जीते. हम सब का नाम रोशन करे. कोमल की सफलता पर हमें बहुत गर्व है.

कोमल के मेंटर बाबू आरएन सिंह अकादमी के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह बताते हैं, कि कोमल हमारे विद्यालय की छात्रा है और हमारी अकादमी में नि:शुल्क हैंडबॉल की प्रैक्टिस करती थी. आज यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, कि हमारे परिसर की बच्ची भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है. वह बताते हैं, कि कोमल बहुत गरीब परिवार से आती है. उनके घर यदि कोई चला जाए तो वहां चार लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है.

घर पर अच्छी डाइट नहीं मिल पाती थी, परिवार के लोग जो भी कर पाते थे, सब करते थे. कहीं जब बाहर खेलने के लिए जाना पड़ता था, तब आने जाने के खर्च की भी दिक्कत होती थी. ऐसे में अकादमी कोमल का सारा खर्च वहन करती रही.

ये हैं उपलब्धियां

  • 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024
  • 67वीं नेशनल स्कूल गेम 2024-25
  • हैंडबॉल गर्ल्स अंडर 17
  • 68वीं नेशनल स्कूल गेम 2024-25

उन्होंने बताया कि कोमल की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसकी लगन का है. वह बच्ची हमेशा मैदान में डटी रही. बारिश, आंधी, ठंड, धूप कभी भी उसने इन सब की परवाह नहीं की. हर दिन मैदान में आकर खूब मेहनत करती, इसका परिणाम आज हम सभी के सामने है.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में हमारे यहां हैंडबॉल में 100 से ज्यादा बच्चियां प्रैक्टिस कर रही हैं. इनमें से कई बच्चियां नेशनल खेल चुकी हैं. इनमें कोमल भी एक है. वह आज भारतीय टीम का हिस्सा है.

उन्होंने बताया कि कोमल एक दर्जन से ज्यादा अलग-अलग स्तर की प्रतियोगिताओं का हिस्सा रह चुकी है. उसने तीन नेशनल खेला है और अब इंटरनेशनल की तैयारी में लगी है. गांधीनगर उसे बुलाया गया है, जहां उसे बेहतर प्रैक्टिस कराई जा रही है. वहां अब उसे अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी.

