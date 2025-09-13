सुकमा की सुशीला की प्रेरक कहानी, संघर्ष की राह से सफलता की मंजिल तक
सुकमा की सुशीला ऐसी महिलाओं के लिए आदर्श बनी है जो छोटी छोटी मुश्किलों में भी परेशान हो जाती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 13, 2025 at 1:13 PM IST
सुकमा: कभी धूप की तपिश में गाड़ियों की कतार के बीच खड़ी सुशीला हाथों से पेट्रोल भरती थी लेकिन अपनी जिद, मेहनत और हौसले से उन्होंने सफलता हासिल की है. सुशीला ने 6 साल तक पेट्रोल पंप पर काम कर परिवार की जिम्मेदारियां उठाईं और अब नगर सेना की वर्दी पहनकर समाज की सेवा करने जा रही हैं.
जिम्मेदारी और संघर्ष की कहानी: साल 2006 की बाढ़ ने सुशीला की जिंदगी में तूफान ला दिया. पढ़ाई अधूरी रह गई और कंधों पर आ गया मां की बीमारी और परिवार की देखभाल का बोझ. साथ ही अपनी छोटी बच्ची की जिम्मेदारी ने जीवन को और कठिन बना दिया लेकिन सुशीला ने हार मानने की बजाय आंसू पोंछकर पेट्रोल पंप पर नौकरी शुरू की.
पेट्रोल पंप पर सुशीला की तपस्या: सुबह से रात तक तपती धूप, बरसात की बौछारें और ठंडी हवाओं के बीच सुशीला ने लगातार ड्यूटी निभाई. गाड़ियों में पेट्रोल भरना, ग्राहकों के सवालों और समाज की संकीर्ण सोच का सामना करना, उनकी दिनचर्या बन गई थी. सुशीला कहती हैं कि तानों से दिल दुखता था, मगर चेहरे पर मुस्कान और मन में हौसला कभी नहीं टूटा. इसी जज्बे से उन्होंने अपने घर का चूल्हा जलाया, भाई-बहनों की पढ़ाई जारी रखी और परिवार को संभाले रखा.
सपनों को जिंदा रखने की जिद: दिनभर की थकान के बावजूद सुशीला ने नौकरी के बाद रात में किताबों से दोस्ती की और खाली समय में फिटनेस की तैयारी की. यह उनकी दिनचर्या भी बन गई. सुशील कहती हैं,'' थकान शरीर में थी, लेकिन हौसला दिल में था.'' यही जिद उन्हें मंजिल तक ले गई.
2016 से पेट्रोल पंप में काम कर रही थी. 2021 में वहां काम छोड़ा. 2021 से 2024 तक नर्सिंग कॉलेज में काम किया. फिर दोबारा मैंने पेट्रोल पंप में काम करना शुरू किया. मैंने नगर सेना की तैयारी के लिए सुबह और शाम को पेट्रोल पंप पर काम किया. मैं यहां रूकना नहीं चाहती और आगे बढ़ना चाहती हूं-सुशीला
परिवार के लिए आया खुशियों का दिन: नगर सेना में चयन की खबर सुनते ही सुशीला की मां की आंखें भर आईं. भावुक होकर उन्होंने कहा, ''जिन हाथों ने वर्षों तक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा था, आज वही हाथ यूनिफॉर्म पहनकर समाज की रक्षा करेंगे. इससे बड़ा गर्व और क्या होगा?'' यह क्षण न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे सुकमा के लिए गर्व का पल बन गया.
मुझे अच्छा लग रहा है. बहुत परेशानी थी. दिनभर पेट्रोल पंप में काम करने के बाद रात में पढ़ाई के लिए टाइम निकालती थी. वह हमेशा यही कहती थी कि मैं भले ही मजदूरी करूं, लेकिन पढ़ाई जरूर करूंगी. उसने बहुत मेहनत की है. हम बहुत खुश हैं- सुभद्रा, सुशीला की मां
सुशीला के संघर्ष से मिला संदेश: आज सुशीला का संघर्ष उन सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो हालात से हारकर सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं. वह कहती हैं, ''अगर मन में लगन हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं. मैंने ताने सुने, कठिनाई झेली, लेकिन हार नहीं मानी. यह उपलब्धि मैं अपने माता-पिता, परिवार और टीचर को समर्पित करती हूं.''
कभी मत रुकिए, लोगों को भले ही लगता हो कि आप काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप प्रयास करते रहिए, सफलता जरुर मिलेगी-सुशीला
सक्षम कोचिंग से मिली राह: जिला प्रशासन की अभिनव पहल सक्षम कोचिंग संस्थान ने सुशीला जैसे युवाओं को नई दिशा दी. बिना संसाधनों और सुविधाओं के बच्चे भी अब मेहनत और सही मार्गदर्शन से सब-इंस्पेक्टर, व्याख्याता, शिक्षक और इंजीनियर बन रहे हैं. शिक्षक धनेश्वर देवांगन कहते हैं, ''हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा सपनों से वंचित न रह जाए. हर प्रतिभा को मंच और अवसर मिले.''
पेट्रोल पंप की धूल और धूप से लेकर नगर सेना की वर्दी तक का यह सफर बता देता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, मेहनत और हौसले के सामने हर दीवार छोटी पड़ जाती है. सुशीला सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उन तमाम संघर्षशील बेटियों की पहचान हैं जो अपने सपनों को जीने की जिद रखती हैं.