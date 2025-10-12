ETV Bharat / state

27 साल की उम्र में ढाई करोड़ का टर्नओवर; शहद के बिजनेस से लगाई ऊंची छलांग, पढ़िए मेरठ के इस युवा की सफलता की कहानी

अलग अलग तरह का शहद: वह बताते हैं कि जितने तरह के फूल हैं, उतने तरह के शहद हो सकते हैं. अजवाइन हनी राजस्थान के प्रतापगढ़ से इकट्ठा करते हैं. उसके अलावा सरसों के फूल का शहद, जिसे मस्टर्ड हनी बोलते हैं, उसका उत्पादन करते हैं. इसे राजस्थान के भरतपुर से इकट्ठा करते हैं. वहीं, मेरठ के हस्तिनापुर औऱ हिमाचल प्रदेश से मल्टी फ्लोरा हनी इकट्ठा करते हैं. लीची के सीजन में बिहार से शहद इकट्ठा करते हैं. कहते हैं कि इसी प्रकार से भी केसर हनी इकट्ठा करते हैं, हालांकि वह काफी कम मात्रा में निकलता है.

भारत बताते हैं कि इस बारे में पहले तमाम पहलुओं पर जानकारी जुटाई, उद्यान विभाग में भी जाकर जानकारी की, प्रशिक्षण लिया. वहीं, साथ ही गाजियाबाद के एक गांव में मधुमक्खी पालन करने वाले देवेंद्र से सम्पर्क किया. वहां जाकर इस काम की बारिकियों को सीखा.

ऐसे आया आइडिया: भारत बताते हैं कि साल 2018 में सिर्फ दो बॉक्स से मधुमक्खी पालन की शुरुआत की आज 3500 बॉक्स तक ये संख्या पहुंच गई है. भारत बताते हैं कि इसी काम को करना है, ये विचार तब आया जब 2018 में मां की तबियत खराब हुई. आयुर्वेद चिकित्सक से इलाज चल रहा था. डॉक्टर ने जो दवाएं दीं, उन्हें शहद के साथ खाने को दिया था. जिस पर वह एक कंपनी का शहद लेकर आए और वह कई दिन तक यही विचार करते रहे कि आखिर ये कम्पनियां इतना शहद लाती कहां से हैं. जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया, यूट्यूब आदि से जानकारी जुटाई. तब पता चला कि मधु मक्खी पालन का काम किया जा सकता है.

गांव में ही शुरू किया कारोबार: अंघेड़ा गांव के रहने वाले भारत चौधरी की उम्र अभी महज 27 वर्ष है. इतनी छोटी उम्र में वे आज एक सफल कारोबारी हैं. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले भारत के जीवन में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया, जब वे 12 वीं में पढ़ते थे. उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन निराश नहीं हुए, बल्कि कोई ऐसा काम करने का मन बनाया जिससे न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बन सकें, बल्कि औऱ भी खाली हाथों को रोजगार दिया जा सके. भारत ने गांव में रहकर ही मेहनत करने की ठानी. उन्होंने कुछ अलग करने का संकल्प लिया और उसके बाद मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े. हाल ही में नोएडा में लगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी भारत को इंडोनेशिया, वियतनाम औऱ युगांडा से भी 43 टन प्रतिमाह शहद निर्यात का ऑर्डर मिला है. देश के अलग अलग भाग में इनका शहद जा रहा है, देश के बाहर भी शहद भेजते हैं .

मेरठ: असफलता किसी को भी निराश कर देती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने हार नहीं मानी और कामयाबी की नई इबारत लिख दी. मेरठ के भारत चौधरी भी इन्हीं में हैं. 12 वीं की परीक्षा में रिजल्ट मनमुताबिक नहीं आया तो भारत ने कुछ अलग करने की सोची. न सिर्फ खुद को सबल बनाने की, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने की. भारत ने मधुमक्खी पालन कर शहद का बिजनेस शुरू किया. आज भारत किसी पहचान के मोहताज नहीं. उनका सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपये का है. भारत ने अपने साथ युवाओं को जोड़ा और एक टीम बनाई, जिसने उकने प्रोडक्ट को देश के कई राज्यों में पहुंचाया.

देश में सबसे ज्यादा होता है सरसों के फूल का शहद: भारत बताते हैं कि देश की बात करें तो देश के अंदर एक लाख बीस हजार मिट्रिक टन हनी का उत्पादन होता है, जिसमें से 60 से 70 प्रतिशत मस्टर्ड हनी सरसों के फूल से प्राप्त शहद होता है. इसका ज्यादा मात्रा में होने का मुख्य कारण है कि सरसों का सीजन बड़ा होता है. इसका लगभग 90 फीसदी तक निर्यात जर्मनी औऱ अमेरिका में हो जाता है. वहां जमा हुआ शहद पसंद करते हैं. अपने देश में जो शहद पात्र में जम जाता है, उसे नकली समझते हैं.

भारत ने गांव में ही लगाई है युनिट. (Photo Credit; ETV BHARAT)

मधुमक्खी पालन से कई फायदे: शहद उत्पादन के दौरान फूलों का पराग भी मधुमक्खी पैदा करती है, जब शहद इकट्ठा होता है तो पराग भी इकट्ठा होता है, इसी तरह मधुमक्खी अपने शरीर को चिपचिपा होने से बचाने के लिए एक तरह का गोंद इकट्ठा करती है. मधुमक्खी का जहर भी इकट्ठा किया जाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग एक करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम है. इसी प्रकार मधुमक्खी रॉयल जैली भी इकट्ठा करती है, जिसे सुपर फ़ूड माना जाता है, इसकी कीमत लगभग 15 हजार रुपये प्रति किलोग्राम होती है.

विदेश से मिल गये हैं बड़े ऑर्डर: 43 टन प्रतिमाह के हनी के निर्यात का ऑर्डर उन्हें बीते दिनों नोएडा में हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो से मिला है. ये ऑर्डर वियतनाम युगांडा औऱ इंडोनेशिया देश के लिए ये बड़े ऑर्डर उन्हें मिले हैं. भारत बताते हैं कि जब उन्होंने गांव में मधुमक्खी पालन की छोटी सी शुरुआत की तो लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उन्होंने सभी की बातों को अनसुना किया औऱ अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करते हुए मेहनत की. वह कहते हैं कि कई लोग प्रेरित कर सकते हैं कई लोग आप पर हंस सकते हैं, लेकिन अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दिया और आज खुशी होती है कि लोगों की सोच भी बदल गई है.

शहद की प्रोसेसिंग. (Photo Credit; ETV BHARAT)

475 से 3600 रुपये प्रति किलोग्राम तक है शहद की कीमत: भारत बताते हैं कि उनका शहद क्योंकि अलग-अलग जगह से नेचुरल तरीके से तैयार होता है, जिस वजह से जहां तक शहद की कीमत की बात है तो 475 रुपये प्रति किलोग्राम से 3600 रुपये प्रति किलोग्राम तक की अलग अलग रेंज हैं. कीमतों में अंतर की वजह वे बताते हैं कि अलग-अलग जगहों पर मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स ले जाना आसान नहीं होता, जिस वजह से तमाम विषयों को ध्यान में रखकर कीमत का निर्धारण करते हैं.

गांव में ही अब एक खास यूनिट: भारत मेरठ में अकेले ऐसे शहद उत्पादक हैं, जिन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए खास यूनिट भी लगाई है. जिससे लाभ ये होगा कि देश के बाहर वह अपना कारोबार बड़े स्तर पर बढ़ा सकेंगे. जो यूनिट उन्होंने लगाई है उसकी क्षमता 20 टन शहद को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रोसेस करने की है.

लगातार बढ़ रहा कारोबार: दो साल पहले शहद उत्पादन से 1 करोड़ 79 लाख रुपये का टर्नओवर था, जबकि इस वर्ष में अब तक दो करोड़ 39 लाख रुपये का टर्नओवर अब तक हो चुका है, वहीं संभावना है कि इस साल में इस टर्नओवर को 5 करोड़ तक पहुंचा देंगे.

भारत से जुड़े दोस्तों में है उत्साह: भारत के साथ जुड़कर काम कर रहे चीनू कुमार बताते हैं कि वह पहले नौकरी करते थे, अपने दोस्त के कहने पर उन्होंने भी शहद उत्पादन के काम में जुड़कर काम किया आज नौकरी से कहीं ज्यादा कमाई हो रही है, संतोष भी है कि सभी को मेहनत का फल मिल रहा है. अरुण नजदीक के ही पांचली गांव के रहने वाले हैं. वह बताते हैं कि वह पहले एक निजी इंस्टिट्यूट में नौकरी करते थे. भारत ने उन्हें मोटिवेट किया, उन्होंने भी अपने भारत के साथ जुड़कर काम करना शुरु किया, सौ मधुमक्खी पालन के बॉक्स आज उनके पास हैं, जिससे उन्हें औसतन लगभग 70 हजार रुपये की कमाई प्रतिमाह हो जाती है, इसके अलावा टीम में रहकर वह काम करते हैं.

भारत के साथ दो साल से जुड़कर काम कर रहे मनीष बताते हैं कि वे पहले नोएडा में बैंक में नौकरी करते थे, भारत से बातचीत होती रहती थी, फिर जब देखा कि नौकरी में जितनी मेहनत की जा रही है, अगर इतनी मेहनत शहद उत्पादन के क्षेत्र में की जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है.

