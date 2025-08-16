गया: कुछ कर गुजरने का माद्दा हो, तो विपरीत हालात भी आड़े नहीं आते. ऐसी ही कहानी है, बिहार के गया जी की बेटी श्वेता भगत की. श्वेता यूपीएससी परीक्षा पास कर गृह मंत्रालय के अधीन रहे राजभाषा अधिकारी बनी हैं.
पिता बेचते हैं पान, बेटी बनी अफसर: गया जी के वजीरगंज प्रखंड के सुदूरवर्ती अमेठी गांव के सुशील भगत कोलकाता में पान बेचने का काम करते हैं. अब उनकी बेटी राजभाषा अधिकारी बन गई हैं और इंदौर में पोस्टिंग हुई है. 2024 के अंतिम महीने में श्वेता भगत की पोस्टिंग इंदौर में हुई. श्वेता की सफलता की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है.
गया की श्वेता भगत बनीं राजभाषा अधिकारी: श्वेता भगत ने बताया कि मेरे पिता गांव में रहकर किसानी करते थे. अच्छी कमाई नहीं हो पाती थी. इसके बीच पिता कोलकाता चले गए. कोलकाता में पापा ने पान बेचना शुरू किया. पान की दुकान से थोड़ी बहुत आमदनी आई, तो एक मकान किराए पर लिया. मुझे पिता अपने साथ ले गए. उस समय मेरी उम्र 8-9 साल थी.
"कोलकाता में सरकारी स्कूल में मेरा नाम लिखावाया गया. इसके बाद 5 से 10 और 10 से 12 कक्षा की पढ़ाई भी सरकारी विद्यालयों के माध्यम से कोलकाता में हुई. इसके बाद अग्रतर पढ़ाई जारी रही और फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी से मास्टर आफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद 2024 के अंतिम महीने में यूपीएससी परीक्षा पास कर राजभाषा अधिकारी बनी."- श्वेता भगत, राजभाषा अधिकारी
'पढ़ाई के लिए पिता कोलकाता हुए शिफ्ट': श्वेता ने बताया कि मेरे पिता सुशील भगत जब यहां से (गया, अमेठी गांव) मुझे ले जा रहे थे, तो उनका एक सपना था, कि अपनी बेटी को अफसर बनाऊंगा. वहां सरकारी विद्यालय में नामांकन करवा दिया. मैं शुरू से ही मेधावी छात्रा की गिनती में आती थी. मैंने पढ़ाई में अपना हुनर दिखाया, तो पिता को पूरा विश्वास हो गया, कि मेरी बेटी कुछ न कुछ करेगी. इसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहने के बावजूद पिता सुशील भगत लगातार दिन रात मेहनत करते रहे. परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मेहनत किया.
'खोली में निकलते थे सांप': ईटीवी भारत से बात करते हुए श्वेता बताती हैं, मेरी पढ़ाई कभी बाधित नहीं होने दी गई. कई दफा ऐसा समय आया, जब फॉर्म भरने को पैसे नहीं थे, कभी एडमिशन के पैसे नहीं थे, लेकिन पिता को मुझपर विश्वास था और उन्होंने कभी कर्ज लेकर तो कभी परिवार से सहयोग लेकर मेरी पढ़ाई जारी रखी. मेरी पढ़ाई कभी किराए के मकान तो कभी छोटी खोली में भी चली, जिसमें सांप वगैरह निकलते थे.
"यही वजह रही, कि मेरी पढ़ाई विपरीत हालातों में किसी तरह से चलती रही और आखिरकार अब मैं गृह मंत्रालय के अधीन इंदौर में राजभाषा अधिकारी बनी हूं. कोलकाता में चांपदानी के आसपास के इलाके जो अनुवादकों का गढ़ है. यहीं से राजभाषा अधिकारी बनने का सपना बुना और फिर यूपीएससी परीक्षा पास कर राजभाषा अधिकारी बनी."- श्वेता भगत, राजभाषा अधिकारी
श्वेता ने दिया सफलता का मंत्र: श्वेता ने नई पीढ़ी से जो छोटी-छोटी बातों में हिम्मत हार जाती है, उन्हें सफलता की राह दिखायी और कहा कि मैं युवाओं से कहना चाहती हूं, कि परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती है. विपरीत हालातों में भी धैर्य से काम लेना चाहिए ताकि मंजिल को पाया जा सके. अभी मेरा लक्ष्य थोड़ा और आगे का है, जिसके लिए प्रयास जारी है.
कैसे मिली राजभाषा अधिकारी बनने की प्रेरणा: श्वेता कहती हैं कि मेरी सफलता पूरे अमेठी गांव और हमारे समाज-परिवार के लिए एक गर्व की बात है. क्योंकि मैं जिस मालाकार परिवार से आती हूं, वह मालाकार परिवार सामाजिक तौर पर भी कमजोर माना जाता है और आर्थिक तौर पर भी. मैं कोलकाता में अनुवादकों के घर में रही और यहीं से मुझे राजभाषा अधिकारी बनने की प्रेरणा मिली. मैं सफल हुई, मेरे सपनों को पंख लगे.
क्या करते हैं राजभाषा अधिकारी?: राजभाषा अधिकारी का पद केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों में हिंदी के इस्तेमाल और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए होता है. ये अधिकारी हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं. राजभाषा अधिकारी का काम राजभाषा संबंधित अन्य कार्यों का प्रबंधन करना है.
