मेरठ: कहते हैं सपना देखने वालों को मंजिल मिल ही जाती है. डिंपल किसान की बेटी हैं. वह एक छोटे से गांव से निकल कर यूपी की हॉकी अंपायर बनी हैं. वह मूल रूप से बुलंदशहर जिले के नैथला हसनपुर गांव की रहने वाली हैं. वह मेरठ में चार साल से हॉकी की ट्रेनिंग ले रही थीं.
यूपी हॉकी अंपायरिंग कमेटी ने अंपायर नियुक्त किया: मेरठ के सराय गांव के रहने वाले आयुष को भी उत्तर प्रदेश हॉकी अम्पायरिंग कमेटी ने अंपायर बनाया है. आयुष के पिता परिवहन निगम में काम करते हैं. हॉकी में वह नेशनल तक खेल चुके हैं.
दोनों खिलाडियों को उत्तर प्रदेश हॉकी अंपायरिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश श्रीवास्तव ने स्टेट हॉकी अंपायर नियुक्त किया है. जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश हाकी अंपायरिंग कमेटी की परीक्षा में दोनों को सफलता मिली थी.
डिंपल और आयुष के गुरु हैं प्रदीप चिन्योटी: हॉकी कोच और मेरठ हॉकी एसोसिएशन के सचिव प्रदीप चिन्योटी ने बताया कि डिंपल और आयुष दोनों उनके प्रतिभाशाली शिष्य हैं. दोनों ही मेहनती हैं. दोनों पिछले चार-पांच साल से उनसे हॉकी की ट्रेनिंग ले रहे थे.
NAS कॉलेज के मैदान पर हुई थी दोनों की ट्रेनिंग: प्रदीप चिन्योटी ने कहा कि दोनों का स्टेट हॉकी अंपायर चुना जाना उनके लिए गर्व की बात है. दोनों की परफॉर्मेंस भी बेहद शानदार रही है. दोनों ही स्टेट, नेशनल और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में खेल कर अपने आप को एक शानदार खिलाड़ी के तौर पर साबित कर चुके हैं. NAS कॉलेज के मैदान पर दोनों ने प्रशिक्षण लिया है.
गरीब किसान की बेटी हैं डिंपल: प्रदीप चिन्योटी ने कहा कि डिंपल गरीब किसान की बेटी हैं. वह बुलंदशहर जिले के नाथुला गांव से आकर मेरठ में हॉकी के गुर सीखती थीं. आज उनकी मेहनत रंग लाई. अनेकों टूर्नामेंट में डिंपल ने अपनी परफॉर्मेंस से टीम को सफलता दिलाई.
75 जिलों के शानदार खिलाड़ियों से था मुकाबला: प्रदीप चिन्योटी ने कहा कि स्टेट अंपायर बनना आसान नहीं होता है. प्रदेश के 75 जिलों के शानदार खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. आयुष सिंह मेरठ के रहने वाले हैं. उनके पिता रोडवेज वर्कशॉप मे काम करते हैं. आयुष ने भी अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है.
अंपायर आयुष सिंह पशु प्रेमी भी हैं: प्रदीप चिन्योटी बताते हैं कि आयुष पशु प्रेमी भी हैं. उन्हें कहीं कोई घायल जानवर मिल जाता है, तो वह उसकी सेवा करते हैं. आयुष अपना खर्च चलाने के लिए बतौर पैरावेट कार्य भी करते हैं. आयुष कहते हैं कि उनकी तमन्ना इंटरनेशनल अंपायर बनने की है. वह इंटरनेशनल लेवल पर देश को हॉकी में पदक दिलाना चाहते हैं.
इंटरनेशनल अंपायर बनना चाहती हैं डिंपल: डिंपल ने कहा कि वह बुलंदशहर के जीआईसी में पढ़ाई करती थीं. हॉकी खेलती थीं, लेकिन आगे बढ़ने का मौका उन्हें नहीं मिल रहा था. उन्हें मेरठ में हॉकी कोच प्रदीप सर के बारे में जानकारी हुई. उनसे ट्रेनिंग ली और इस दौरान तमाम टूर्नामेंट खेले और कई मैच जीते. वह इंटरनेशनल अंपायर बनना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सफलता में परिवार के सहयोग के साथ उनके कोच का महत्वपूर्ण योगदान है.
डिंपल शर्मा के पिता बोले- बेटी ने बढ़ाया मान: डिंपल शर्मा के पिता पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी की सफलता पर गर्व है. उन्हें विश्वास है कि उनकी बेटी हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़कर पहचान बनाएगी. कोच की मेहनत से ही आज डिंपल एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बना पाई हैं. उन्हें तो कोई गांव के बाहर भी नहीं जानता. उन्हें खुशी है कि लोग उन्हें अंपायर डिंपल का पिता कहकर बुला रहे हैं.
यह भी पढ़ें- हॉकी का अनोखा जुनून; खुद नहीं खेल पाए तो बेटियों को 32 साल से फ्री में दे रहे ट्रेनिंग, कई को बुलंदियों तक पहुंचाया