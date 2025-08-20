ETV Bharat / state

बस्तर में तेज हुआ एंटी नक्सल ऑपरेशन, बीजापुर और सुकमा में कुल 6 नक्सली गिरफ्तार, 5 पर था लाखों का इनाम - ANTI NAXAL OPERATION IN BASTAR

बस्तर में सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है. बीजापुर में 5 और सुकमा में 1 नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Anti Naxal operation in Bijapur and Sukma
बीजापुर और सुकमा में एंटी नक्सल ऑपरेशन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 8:15 PM IST

बस्तर/सुकमा/बीजापुर: छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तेजी से काम हो रहा है. पूरे बस्तर संभाग सहित अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज गति से चल रहा है. बुधवार को सुरक्षाबलों को बीजापुर और सुकमा में अहम कामयाबी हाथ लगी है.

बीजापुर में पांच नक्सली गिरफ्तार: सुरक्षाबलों, बीजापुर पुलिस और डीआरजी के जवानों ने लंबे समय से माओवादी संगठन में सक्रिय पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. बुधवार को डीआरजी एवं थाना भैरमगढ़ की टीम माड़ एरिया में बंगोली, सतवा, बेलनार, मरकापाल, घोटपाल की ओर अभियान पर निकली थी. इस दौरान बंगोली के जंगल से सुरक्षाबलों ने कुल 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार माओवादियों के बारे में जानकारी: बीजापुर पुलिस ने नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी पूरी डिटेल जारी की है.

  1. नक्सली माहरू यादव ऊर्फ सगनू, इन्द्रावती एरिया कमेटी, ओरछा एलओएस जनमिलिशिया कमाण्डर: इसके ऊपर कुल 2 लाख रुपये का इनाम है. यह 32 साल का है.
  2. नक्सली लक्खू फरसा, ओडिशा के नक्सली मनोज का सुरक्षा गार्ड, इसके ऊपर कुल 1 लाख रुपये का इनाम है. यह 30 साल का है.
  3. नक्सली बुधराम कोवासी, ताकीलोड़ आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष, इसके ऊपर कुल 1 लाख रुपये का इनाम है. यह 45 साल का है.
  4. नक्सली सुखराम हेमला ऊर्फ जयराम, नक्सलियों की मेडिकल टीम का सदस्य है. इसके ऊपर भी कुल 1 लाख रुपये का इनाम है. यह 23 साल का है.
  5. नक्सली सीताराम डोडी, घोटपाल जीआरडी सदस्य. यह 25 साल का है.

सभी नक्सली जांगला और भैरमगढ़ में सक्रिय थे: बीजापुर पुलिस ने बताया कि सभी नक्सली बीजापुर के जांगला और भैरमगढ़ इलाके में सक्रिय थे. गिरफ्तार नक्सलियों के पास से टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, बिजली के तार, पावर सोर्स बैटरी और जमीन खोदने के औजार मिले हैं. इसके अलावा इनके पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है. सभी गिरफ्तार नक्सलियों को भैरमगढ़ थाने में कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया.

सुकमा में दो लाख रुपये का इनामी नक्सली अरेस्ट: सुकमा में सुरक्षाबलों को एक खूंखार नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. जगरगुंडा इलाके से सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने इसे गिरफ्तार किया है. नक्सली का नाम तेलाम बुधारा है. यह 30 साल का है और इसके ऊपर कुल 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

One Naxalite arrested in Sukma
सुकमा में एक नक्सली गिरफ्तार (ETV BHARAT)

गिरफ्तार नक्सली वर्ष 2023 में जगरगुंडा के आश्रमपारा के पास सुरक्षा बलों पर हुए हमले में शामिल था. इस हमले में तीन जवान शहीद हुए थे और उनके हथियार नक्सलियों ने लूट लिए थे. साल 2024 में भी नक्सली तेलाम बुधारा ने अपने साथियों के साथ जगरगुंडा के साप्ताहिक बाजार की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात दो जवानों पर हमला किया था, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके हथियार भी नक्सली ले भागे थे- तोमेश वर्मा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी

सुकमा पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा: सुकमा पुलिस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार नक्सली हत्या, हथियार लूटने और आईईडी ब्लास्ट जैसी घटनाओं में शामिल था. पुलिस की पूछताछ में नक्सली तेलाम बुधारा ने नक्सल संगठन में अपनी भूमिका स्वीकार की है.

