नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी: अबूझमाड़ में हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद

जवानों ने सर्चिंग के दौरान बरामद बम को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया.

weapons and explosives recovered
एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 9:42 AM IST

3 Min Read
नारायणपुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी. अबूझमाड़ के धरोना थाना इलाके के मोहनार और तोयापारा मार्ग से हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया. बरामद हथियार और विस्फटक जंगल में छुपाकर रखे गए थे. मौके से नक्सलियों का प्लांट किया गया बम भी बरामद किया गया. बम स्कॉड की टीम ने मौके पर ही बम को डिफ्यूज कर दिया. बरामद किया गया नक्सलियों का डंप सामान जवानों को निशाना बनाने के लिए छिपाकर रखा गया था. समय रहते अगर जवानों ने डंप सामान को बरामद नहीं किया होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था.

एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता: पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) अजय कुमार के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस लंबे समय से नक्सल विरोधी अभियान को गति दे रही है. नक्सल मुक्त जिले के संकल्प के साथ चलाए जा रहे इस अभियान में जिला बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीमों ने सोमवार को धनोरा थाना क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान शुरू किया है. इसी अभियान के दौरान मोहनार-तोयापारा मुख्य मार्ग पर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए. आशंका थी कि इस इलाके में नक्सली सुरक्षा बलों या आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी लगा सकते हैं. इसी वजह से बीडीएस (बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वॉड) टीम को मौके पर बुलाया गया और सावधानीपूर्वक इलाके की सर्चिंग की गई.

नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी (ETV Bharat)

बरामद विस्फोटक और सामान

  • प्रेशर कुकर बम
  • बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला बारूद
  • इलेक्ट्रिक मल्टीमीटर
  • भरमार बंदूक और वायर
weapons and explosives recovered
नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी (ETV Bharat)

क्षेत्र में नेलनार एरिया कमेटी के नक्सली सक्रिय: जिस जगह से नक्सलियों का डंप किया गया बम बारूद बरामद किया गया वो इलाका नेलनार एरिया कमेटी के क्षेत्र में आता है यहां नक्सली सक्रिय हैं. सक्रिय नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है.

weapons and explosives recovered
नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी (ETV Bharat)



मुश्किलों से भरा पड़ा है अबूझमाड़ का जंगल: अबूझमाड़ का भूगोल सुरक्षा बलों के लिए हमेशा से चुनौती रहा है. घने जंगल, दुर्गम पहाड़ और ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों की पकड़ अभियान को और कठिन बना देती है. इसके बावजूद जिला बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम लगातार सघन सर्चिंग अभियान चला रही है. इस अभियान में धनोरा में तैनात जिला बल, आईटीबीपी 29वीं वाहिनी की “ई” समवाय और थाना धनोरा के जवानों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया.

weapons and explosives recovered
नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी (ETV Bharat)

पूर्व में बड़ी साजिश हो चुकी है नाकाम: अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षाबलों ने 25 से 27 सितंबर तक सघन सर्च ऑपरेशन और डी माइनिंग अभियान चलाया गया. फोर्स के इस अभियान से नक्सलियों की बड़ी साजिश फेल हुई है. अबूझमाड़ क्षेत्रांतर्गत कोडलियार इलाके से न केवल भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्सली वर्दी और साहित्य बरामद किया जा चुका है.

