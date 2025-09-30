ETV Bharat / state

नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी: अबूझमाड़ में हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद

नारायणपुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी. अबूझमाड़ के धरोना थाना इलाके के मोहनार और तोयापारा मार्ग से हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया. बरामद हथियार और विस्फटक जंगल में छुपाकर रखे गए थे. मौके से नक्सलियों का प्लांट किया गया बम भी बरामद किया गया. बम स्कॉड की टीम ने मौके पर ही बम को डिफ्यूज कर दिया. बरामद किया गया नक्सलियों का डंप सामान जवानों को निशाना बनाने के लिए छिपाकर रखा गया था. समय रहते अगर जवानों ने डंप सामान को बरामद नहीं किया होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था.

एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता: पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) अजय कुमार के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस लंबे समय से नक्सल विरोधी अभियान को गति दे रही है. नक्सल मुक्त जिले के संकल्प के साथ चलाए जा रहे इस अभियान में जिला बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीमों ने सोमवार को धनोरा थाना क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान शुरू किया है. इसी अभियान के दौरान मोहनार-तोयापारा मुख्य मार्ग पर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए. आशंका थी कि इस इलाके में नक्सली सुरक्षा बलों या आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी लगा सकते हैं. इसी वजह से बीडीएस (बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वॉड) टीम को मौके पर बुलाया गया और सावधानीपूर्वक इलाके की सर्चिंग की गई.

