गुवा डाकघर में बड़ा घोटाला, उप डाकपाल ने ऑनलाइन जुए में गंवाई जनता की जमा पूंजी, पुलिस ने दबोचा

डाकघर में बड़ा घोटाला सामने आया है. पुलिस ने मामले में गुवा डाकघर के तत्कालीन उप डाकपाल को गिरफ्तार कर लिया है.

Scam In Guwa Post Office
पश्चिमी सिंहभूम पुलिस की गिरफ्त में आरोपी उप डाकपाल. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 8, 2025 at 6:39 PM IST

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा डाकघर में एक बड़ा घोटाला सामने आया है. यहां के तत्कालीन उप डाकपाल विकास चंद्र कुईला को लगभग 50 लाख रुपये की फर्जी निकासी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि तत्कालीन उप डाकपाल ने डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं में जमा ग्राहकों की रकम का गबन कर उसे ऑनलाइन जुआ और कसीनो एप में उड़ा दिया.

50 लाख रुपये से अधिक की अवैध निकासी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला 1 फरवरी 2023 से 19 जून 2025 के बीच का है. इस दौरान विकास कुईला ने कुल 50,56,473 रुपये की अवैध निकासी की. जब खातों का मिलान किया गया तो गबन का मामला उजागर हुआ. जिसके बाद डाक निरीक्षक सुमन कुमार सांमता ने इसकी शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद गुवा थाना में कांड संख्या 34/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी ने रकम को Delta Exchange और Dhoom 999 Casino जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुए में दांव पर लगाया. इसके अलावा उसने मुर्गा पाड़ा हब्बा-डब्बा जैसे स्थानीय जुआ के खेलों में भी पैसे गंवाए.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने जब आरोपी के एसबीआई खाता और डाकघर खातों की जांच की तो बड़े पैमाने पर संदिग्ध लेनदेन का पता चला. पश्चिम सिंहभूम के एसपी के निर्देश पर किरीबुरू के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय केरकेट्टा के नेतृत्व में एक टीम ने टुंगरी स्थित उसके आवास में छापेमारी की. मौके पर उसकी पत्नी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन बरामद किया है. पूछताछ में विकास कुईला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. फिलहाल पुलिस उसके खातों और लेनदेन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जुटा रही है, ताकि रकम की वसूली और अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाया जा सके.

उप डाकपाल विकास चंद्र कुईला को लगभग 50 लाख रुपये की फर्जी निकासी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस उसके खातों के लेनदेन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जुटा रही है, ताकि रकम की वसूली और अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाया जा सके.-अजय केरकेट्टा, एसडीपीओ, किरीबुरू

