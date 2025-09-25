ETV Bharat / state

रोहतास में दारोगा की पत्नी ने की आत्महत्या, 10 महीने पहले हुई थी शादी

सासाराम में सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है. 10 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी. मामले की जांच जारी है.

Inspector wife killed herself
दारोगा की पत्नी ने की आत्महत्या (ETV Bharar)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2025 at 12:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास: करगहर थाना परिसर से बुधवार रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. थाने में तैनात दारोगा की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है. दारोगा की पहचान ज्ञानदीप कुमार के रूप में हुई है. दारोगा का परिवार मुजफ्फरपुर के पारू का रहने वाला है. रोहतास एसपी ने घटना की पुष्टि की है.

दारोगा की पत्नी ने की आत्महत्या: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. करगहर थाना परिसर में हुई इस वारदात से इलाके में शोक और हैरानी का माहौल है. पुलिस आत्महत्या के पीछे का कारणों का पता लगाने में जुटी है.

2 साल से करगहर थाने में पोस्टेड: घटना के बाद पूरे थाने परिसर में हड़कंप मच गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद सासाराम के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दो कुमार वैभव थाना पहुंचे और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हैं. बताया जाता है कि पति ज्ञानदीप 2 सालों से करगहर थाने में ही पोस्टेड हैं. ज्ञानदीप की शादी 18 नवंबर 2024 को हुई थी. हालांकि घटना के पीछे वजह क्या है, फिलहाल अभी कारण का पता नहीं चल सका है.

पति के साथ ही रह रही थी पत्नी: देर रात सब इंस्पेक्टर अपने आवास में पहुंचे तो उन्होंने पत्नी का शव देखा. इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस के वरीय अधिकारियों को दी गई. मामला पारिवारिक तनाव से जुड़ा हुआ है. जानकारी के मुताबिक महिला मूल रूप से वैशाली जिले के हाजीपुर की रहने वाली थी. उसका ससुराल मुजफ्फरपुर के पारु थाना क्षेत्र में है. शादी के बाद वह अपने पति ज्ञानदीप के साथ रोहतास जिले में ही रह रही थी.

"मामले की जानकारी मिली है. मृतका के परिजनों को सूचना देकर बुला लिया गया है. परिजनों की उपस्थिति में ही एफएसएल की टीम घटनास्थल से साक्ष्य संकलन करेगी. वहीं मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. परिजनों से आवेदन मिलने पर मामले में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी."- रौशन कुमार, रोहतास एसपी

नोट: जीवन अनमोल है और अगर आप किसी प्रकार का मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं तो तुरंग काउंसलिंग का सहारा लें. अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल्के में लिया जाता है. लोग चिकित्सीय सलाह लेने से हिचकते हैं. इससे स्थिति गंभीर हो जाती है, जिससे नकारात्मक विचार बढ़ते हैं और आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठाने की सोच मन में पैदा हो सकती है. अगर आपके मन में भी ऐसी नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं, तो अपने परिवार या करीबी दोस्तों से बात करने की कोशिश करें. अगर इसके बावजूद राहत न मिले, तो बिना देर किए इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें.

  • स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)
  • जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330
  • टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416
  • iCall, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- 9152987821
  • ईमेल- icall@tiss.edu
  • फेसबुक- iCALL Psychosocial Helpline
  • एक्स- @iCALLhelpline
  • NIMH हेल्पलाइन : 988

ये भी पढ़ें

बिहार के प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु पर युवक का मिला शव, अन्य जिलों में अलर्ट

बेटे ने किया लव मैरिज, पत्नी चली गई मायके, सिपाही ने कर ली आत्महत्या

बीडीएस छात्रा की आत्महत्या पर उठे सवाल, क्या इस छात्रवृत्ति योजना की खामियां हैं जिम्मेदार?

For All Latest Updates

TAGGED:

KARGAHAR POLICE STATIONSASARAM NEWSसासाराम में आत्महत्याBIHAR POLICE NEWSINSPECTOR WIFE KILLED HERSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी

नीतीश कुमार का 'नौकरी-रोजगार' वाला दांव, 2025 में युवाओं के भरोसे जीतना चाहते हैं बिहार का चुनाव

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.