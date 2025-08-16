सरायकेला-खरसावांः शनिवार को जिला में एक पुलिस वाले का शव सुबह-सुबह पाया गया. ये शव थाना से सटे मैदान से ही पाया गया. इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी है वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गयी है.
आरआईटी थाना क्षेत्र से सटे जागृति मैदान में शनिवार तड़के सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह (58 वर्ष) का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार उनका शव मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित मुर्गा दुकान के पीछे पाया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं. बता दें कि अरुण सिंह रांची से मालखाना का चार्ज देने के लिए सरायकेला आए थे, वे पूर्व में आरआईटी थाना में पदस्थापित रह चुके थे और अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले थे.
शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. मृतक के हाथ और कान खून से लथपथ अवस्था में थे. इस घटना को लेकर आरआईटी थाना प्रभारी संजीव सिंह ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह की मौत कैसे हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस मामले की छानबीन की जा रही है और पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है.
