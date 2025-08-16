ETV Bharat / state

पुलिस सब-इंस्पेक्टर का शव मिलने से सनसनी, रांची से मालखाना का चार्ज देने आए थे अरुण सिंह - POLICE OFFICER BODY FOUND

सरायकेला में आरआईटी थाना से सटे मैदान से सब इंस्पेक्टर का शव बरामद किया गया है.

sub inspector dead body recovered from ground adjacent to police station in Seraikela
आरआईटी थाना परिसर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read

सरायकेला-खरसावांः शनिवार को जिला में एक पुलिस वाले का शव सुबह-सुबह पाया गया. ये शव थाना से सटे मैदान से ही पाया गया. इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी है वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गयी है.

आरआईटी थाना क्षेत्र से सटे जागृति मैदान में शनिवार तड़के सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह (58 वर्ष) का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार उनका शव मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित मुर्गा दुकान के पीछे पाया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं. बता दें कि अरुण सिंह रांची से मालखाना का चार्ज देने के लिए सरायकेला आए थे, वे पूर्व में आरआईटी थाना में पदस्थापित रह चुके थे और अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले थे.

शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. मृतक के हाथ और कान खून से लथपथ अवस्था में थे. इस घटना को लेकर आरआईटी थाना प्रभारी संजीव सिंह ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह की मौत कैसे हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस मामले की छानबीन की जा रही है और पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है.

सरायकेला-खरसावांः शनिवार को जिला में एक पुलिस वाले का शव सुबह-सुबह पाया गया. ये शव थाना से सटे मैदान से ही पाया गया. इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी है वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गयी है.

आरआईटी थाना क्षेत्र से सटे जागृति मैदान में शनिवार तड़के सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह (58 वर्ष) का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार उनका शव मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित मुर्गा दुकान के पीछे पाया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं. बता दें कि अरुण सिंह रांची से मालखाना का चार्ज देने के लिए सरायकेला आए थे, वे पूर्व में आरआईटी थाना में पदस्थापित रह चुके थे और अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले थे.

शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. मृतक के हाथ और कान खून से लथपथ अवस्था में थे. इस घटना को लेकर आरआईटी थाना प्रभारी संजीव सिंह ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह की मौत कैसे हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस मामले की छानबीन की जा रही है और पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है.

इसे भी पढे़ं- रांची में ऑटो चालकों की गुंडागर्दी! ट्रैफिक पुलिस पर जानलेवा हमला, एक जवान गंभीर रूप से जख्मी

इसे भी पढे़ं- रांची पुलिस पर मिर्च पाउडर फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, दो बंदरों को भी किया गया रेस्क्यू

इसे भी पढ़ें- छेड़खानी के आरोपी ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने भी आरोपी पर किया मारपीट का केस दर्ज

For All Latest Updates

TAGGED:

पुलिस एसआई की हत्याSUB INSPECTOR DEAD BODY RECOVEREDPOLICE STATION IN SERAIKELABODY RECOVERED FROM GROUNDPOLICE OFFICER BODY FOUND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.