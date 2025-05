ETV Bharat / state

उत्तराखंड के अतिक्रमित भूमि के नियमितीकरण पर मंथन, सब कमेटी ने किया विचार - REGULARIZATION OF LAND

देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न वर्ग की जमीनों के नियमितिकरण को लेकर गठित की गई सब कमेटी ने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसके तहत वर्ग 3 और वर्ग 4 की जमीनों के लिए पूर्व में तय की गई समय सीमा को बढ़ाने पर सहमति बनी है. उत्तराखंड में वर्ग 3 और वर्ग 4 की जमीनों के लिए सरकार ने कब्जेधारियों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया था. इसके लिए साल 2020 में बाकायदा एक शासनादेश भी जारी किया गया. उधर साल 2024 में दूसरी विभिन्न वर्ग की जमीनों के साथ ही वर्ग 3 और वर्ग 4 की जमीनों के लिए निश्चित की गई समय सीमा को लेकर भी फिर से सब कमेटी का गठन किया गया. उत्तराखंड के अतिक्रमित भूमि के नियमितीकरण पर मंथन (ETV Bharat) कैबिनेट मंत्रियों वाली इस सब कमेटी में वन मंत्री सुबोध उनियाल, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और खेल मंत्री रेखा आर्य सदस्य हैं. वन मंत्री की अध्यक्षता वाली इस सब कमेटी ने वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि के लिए मालिकाना हक को लेकर तय की गई समय सीमा में कुछ राहत देने के लिए सहमति जताई है. हालांकि बाकी वर्ग की जमीनों को लेकर अधिकारियों को विस्तृत जानकारियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

