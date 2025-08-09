Essay Contest 2025

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट? - HEALTH NEWS

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. ऋषि सेठी ने बताया कि सिगरेट में मौजूद निकोटिन हृदय की धमनियों में सूजन पैदा करता है.

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा.
लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 7:20 AM IST

लखनऊ: एक बार स्टंट पड़ने के बाद भी धूम्रपान करने वालों को 6-7 महीने में दोबारा स्टंट डालने की नौबत आ रही है. लारी कार्डियोलॉजी में हर महीने 200 मरीजों को स्टंट पड़ता है. इनमें 50 से अधिक मरीज ऐसे होते हैं, जिनको दोबारा उसी स्थान पर स्टंट डालना पड़ रहा है, जिस जगह 6-7 महीने पहले स्टंट डाला गया था. इन 50 मरीजों में ज्यादातर मरीज धूम्रपान करने वाले होते हैं. सिगरेट के निकोटीन से धमनियों में सूजन पैदा होने से यह समस्या होती है. बीपी, शुगर की दिक्कत के कारण दो से तीन मरीजों को दोबारा स्टंट डालना पड़ रहा है. लारी कार्डियोलॉजी के चिकित्सकों के अध्ययन से यह आंकड़ा सामने आया है.

अध्ययन के मुताबिक, धूम्रपान करने वाले मरीजों में अन्य मरीजों की तुलना में दोबारा स्टंट पड़ने की संभावना 20 से 25 फीसदी अधिक रहती है. इन मरीजों में ब्लॉकेज नई नस के बजाय उसी नस में होता है, जहां पहले हुआ था. उसी नस पर दोबारा ब्लॉकेज होने नस में स्टंट डाल पाना मुश्किल जाता है. ब्लॉकेज वाली जगह पर कैल्शियम इक‌ट्ठा हो जाता है और थक्का भी कठोर हो जाता है.

तंबाकू सेवन खतरनाक: ऐसे रोगियों को दोबारा से बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी करानी होती है. यह ब्लॉकेज पहली बार हुए ब्लॉकेज से लंबा भी होता है. धूम्रपान में सिर्फ सिगरेट ही नहीं बल्कि सभी तंबाकू के उत्पादों का सेवन शामिल है. वहीं, बीपी और शुगर रोगियों में ब्लॉकेज उसी नस या दूसरी नस में भी हो जाता है. दोबारा ऐसा होने से इन रोगियों के हृदय की पंपिंग धीमी हो जाती है. सामान्य हार्ट पंपिंग 60 प्रतिशत से ऊपर होनी चाहिए.

धमनियों में हो जाती है सूजन: कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. ऋषि सेठी ने बताया कि सिगरेट में मौजूद निकोटिन हृदय की धमनियों में सूजन पैदा करता है. इससे हृदय की सतह खुरदुरी हो जाती है और वहां थक्का जम जाता है. इसे कोरोनरी आर्टरी एथोस्क्लेलोसिस कहते हैं. उन्होंने बताया कि सभी मरीजों की काउंसलिंग कर उन्हें दवा समय पर लेने और धूम्रपान न करने की सलाह दी जाती है.

क्यों डालना पड़ता है स्टंट: उन्होंने बताया कि स्टंट तब लगाया जाता है, जब किसी व्यक्ति की हृदय की धमनियों में रुकावट आ जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह कम हो जाता है. यह रुकावट आमतौर पर प्लाक के जमा होने के कारण होती है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है. स्टंट एक छोटी, जालीदार ट्यूब होती है, जिसे संकुचित या अवरुद्ध धमनी में डाला जाता है, ताकि रक्त प्रवाह को बहाल किया जा सके और हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके.

उन्होंने बताया कि एक कोरोनरी स्टंट आमतौर पर 10-15 साल तक काम करता है. लेकिन, यह मरीज के स्वास्थ्य और जीवनशैली पर निर्भर करता है. कुछ मामलों में, स्टंट को पांच साल के बाद बदलने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि कुछ मामलों में यह 10 साल से अधिक समय तक काम कर सकता है. अगर कोई व्यक्ति स्टंट पड़ने के बाद धूम्रपान करता है, तो उस स्थिति में स्टंट खराब हो जाता है. फिर उसी जगह पर दोबारा स्टंट डालने की जरूरत पड़ती है.

केस नंबर एक: उन्होंने बताया कि लारी कार्डियोलॉजी में बाराबंकी निवासी 58 साल के मरीज की नसों में ब्लॉकेज होने पर स्टंट डाला गया. वह दिन भर में 20-22 बार धूम्रपान करता था. मरीज को मना किया गया कि स्टंट पड़ने के बाद इस आदत को छोड़ दे. मरीज ने बताया कि उसने कुछ दिन आदत छोड़ी पर फिर स्मोकिंग शुरू कर दी. आठ महीने बाद से उसी स्थान पर फिर से ब्लॉकेज हो गया.

केस नंबर दो: वहीं, एक और मामला गोंडा निवासी 45 वर्षीय मरीज के सीने में दर्द होने पर कार्डियोलॉजी में भर्ती हुआ. उसकी नसों में ब्लॉकेज था. मरीज को स्टंट डाला गया और वह मरीज स्वस्थ होकर वापस गया, लेकिन सात महीने बाद वह दोबारा सीने में दर्द को शिकायत लेकर भर्ती हो गया. इस बार भी उसके उसी जगह ब्लॉकेज था. मरीज को हिस्ट्री ली गई तो बताया कि वह स्मोकिंग करता था. डॉक्टरों के मना करने पर उसने सिगरेट कम तो कर दी. लेकिन, बंद नहीं की थी.

