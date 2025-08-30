दुर्ग: बचपन में हम सभी ने कभी न कभी लूडो जरुर खेला होगा. बच्चों को सांप सीढ़ी का खेल खूब पंसद आता है. लेकिन क्या सांप सीढ़ी के खेल से भी गणित के मुश्किल सवाल हल किए जा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप गलत हैं. दुर्ग के हनोदा मिडिल स्कूल में बच्चे सांप सीढ़ी से खेल खेल में गणित सीख भी रहे हैं और दूसरे बच्चों को सिखा भी रहे हैं. लूडो के जरिए बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका का नाम प्रज्ञा सिंह है.

सांप सीढ़ी से बच्चों की पढाई: हनोदा मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षिका डॉ. प्रज्ञा सिंह का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है. हनोदा मिडिल स्कूल में तैनात टीचर प्रज्ञा सिंह के पढ़ाने की शैली से बच्चे इतने खुश हैं कि वो बीमार होने पर भी स्कूल मिस नहीं करते. टीचर प्रज्ञा सिंह गणित जैसे कठिन विषय को बच्चों के लिए सरल और रोचक बनाकर सामने रखती हैं. प्रज्ञा कहती हैं कि मैथ्स को बच्चे कठिन सब्जेक्ट मानते हैं लेकिन ये काफी सरल है. बस जरुरत है उनको सही तरीके से पढ़ाने और बताने की. प्रज्ञा कहती हैं कि मैंने गणित को सरल बनाया और खेल खेल में बच्चों को सिखाया है.

सांप सीढ़ी से बच्चों की पढाई (ETV Bharat)

टीचर्स डे 2025 पर मिलेगा सम्मान: प्रदेश से सामान्य वर्ग में इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रज्ञा सिंह एकमात्र शिक्षिका हैं. प्रज्ञा सिंह 3 सितंबर को दिल्ली रवाना होंगी और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ग्रहण करेंगी.

5 सितंबर को राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा सम्मान: डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि इससे पहले वह तीन बार अपनी प्रविष्टियां पुरस्कार के लिए भेज चुकी थीं, लेकिन नेशनल ज्यूरी के सामने प्रेजेंटेशन में कुछ न कुछ कमी रह जाती. इस बार फिर से न केवल प्रविष्टि भेजी बल्कि साक्षात्कार की बेहतर तैयारी भी की. 8 अगस्त को दिल्ली में नेशनल ज्यूरी के सामने उनके नवाचारों पर आधारित साक्षात्कार हुआ, जिसके बाद उनका चयन हुआ.

खेल खेल में बच्चे सीख रहे गुणा भाग: गणित को अक्सर बच्चे कठिन मानते हैं, लेकिन डॉ. प्रज्ञा सिंह ने इसे मजेदार बनाने के लिए नए नए प्रयोग किए. स्कूल में मैथ्स लैब और मैथ्स पार्क बनाए. फर्श और दीवारों पर संख्याएं, पूर्णांक और बाकि गणित के कांसेप्ट लिखे. फिर उनके जरिए बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाना शुरू किया.

लूडो के जरिए अंकों को जोड़ना और घटाना सिखाया. सांप सीढ़ी में सही उत्तर पर खिलाड़ी ऊपर चढ़ते हैं और गलत उत्तर पर नीचे उतरते हैं. बच्चों के लिए विशेष शतरंज तैयार किए गए, जिससे वे घातांकों की अवधारणा आसानी से समझ सकें.अभाज्य संख्याओं को सरल और रोचक तरीके से सिखाने के लिए मॉडल तैयार किए. बच्चों की पीटी में भी गणित को जोड़ा गया. दौड़, संतुलन और टीम गेम्स में गणितीय अवधारणाएं शामिल की: प्रज्ञा सिंह, शिक्षिका

टीचिंग और लर्निंग मटेरियल: प्रज्ञा बताती हैं कि अब बच्चों की गणितीय समझ में 100 प्रतिशत सुधार हुआ. डॉ. प्रज्ञा सिंह ने अब तक 500 से अधिक टीचिंग और लर्निंग मटेरियल तैयार किए हैं. टीचर ने अपने खर्चे से स्कूल का जीर्णोद्धार कराया और प्रिंट रिच वातावरण तैयार किया, जिससे बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो सके. प्रज्ञा सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती हैं.

मैडम हमें बहुत अच्छे से गणित खेल खेल में सिखाती हैं. उनसे पढ़कर हमें अब गणित आसान लगने लगा है. उनको राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने वाला है. हमें इस बात की बहुत खुशी है: छात्रा, हनोदा मिडिल स्कूल, दुर्ग

शिक्षक पर स्कूल को गर्व: स्कूल के प्रिंसिपल परमानंद देवांगन ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि डॉ प्रज्ञा सिंह को इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है. बड़ी मेहतन से बच्चों को वो पढ़ाती हैं. उनको ये सम्मान मिलने वाला है ये सुनकर हम सभी बहुत खुश हैं.