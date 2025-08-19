ETV Bharat / state

रांची विश्वविद्यालय की बड़ी पहल: ऑनलाइन प्रक्रिया से मिलेगी डिग्री, छात्रों की वर्षों की परेशानी होगी दूर - RU DEGREE APP

रांची विश्वविद्यालय बड़ी पहल करते हुए अब ऑनलाइन डिग्री वितरण की तैयारी में है.

students will get degree through online process on initiative of Ranchi University
रांची विश्वविद्यालय परिसर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 3:10 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 3:49 PM IST

रांचीः झारखंड के रांची विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियां लंबे समय से लंबित रहने के कारण लाखों छात्र-छात्राएं परेशानी झेल रहे हैं. रोजगार हो या उच्च शिक्षा में प्रवेश, डिग्री के अभाव में वे बार-बार बाधाओं का सामना कर रहे हैं. वर्षों से विश्वविद्यालय और कॉलेज के चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं मिलने पर छात्रों में नाराजगी बढ़ी. इसके निदान के लिए अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई पहल की है.

इन विद्यार्थियों को राहत देते हुए रांची विश्वविद्यालय ने डिग्री वितरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह व्यवस्था शुरू होते ही छात्रों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा. जिससे वो ऑनलाइन प्रक्रिया से स्टूडेंट्स अपनी डिग्री हासिल कर सकेंगे.

ऑनलाइन डिग्री वितरण की तैयारी में रांची विश्वविद्यालय! (Etv Bharat)

लाखों डिग्रियां लंबित

रांची विश्वविद्यालय में करीब पांच लाख डिग्रियां अब तक विद्यार्थियों को नहीं मिल पाई है. इन डिग्रियों के अभाव में छात्र नौकरी के आवेदन से लेकर उच्च शिक्षा की प्रक्रिया तक में पिछड़ रहे हैं. कई बार वे प्रमाणपत्र की जगह “प्रोविजनल” का सहारा लेते हैं लेकिन यह हर जगह मान्य नहीं होता. ऐसे में, डिग्री न मिलना उनके भविष्य पर भारी पड़ रहा है.

“आरयू डिग्री ऐप” से होगा समाधान

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक संजय सिंह ने जानकारी दी कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए “आरयू डिग्री ऐप” तैयार किया गया है. यह ऐप पूरी तरह बनकर तैयार है और पेमेंट गेटवे से जुड़ी तकनीकी समस्या हल होते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा. इस ऐप के माध्यम से छात्र-छात्राएं घर बैठे ही डिग्री के लिए आवेदन कर सकेंगे. उन्हें विश्वविद्यालय या कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने होंगे. उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए छात्रों को मात्र 100 रुपये शुल्क देना होगा. फिलहाल, डिग्री स्पीड पोस्ट के जरिए विद्यार्थियों के घर के पते तक भेजी जाएगी. आने वाले समय में डिजिटल डिग्री उपलब्ध कराने की भी तैयारी चल रही है. इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों से बातचीत जारी है.

छात्रों की शिकायत, पहले ही जमा किया शुल्क

हालांकि, इस प्रक्रिया के बीच एक नई शिकायत सामने आई है. कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि डिग्री के लिए पहले ही कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट व अन्य शुल्क लिया गया था. इसके बावजूद अब फिर से 100 रुपये की रसीद कटवानी पड़ रही है. उनका कहना है कि यह विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है. इस पर परीक्षा नियंत्रक संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि शुल्क की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों पर किसी तरह का अनुचित वित्तीय बोझ न पड़े. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद पारदर्शिता और सरलता दोनों सुनिश्चित की जाएगी.

राहत की उम्मीद

बता दें कि डिग्री वितरण को लेकर रांची विश्वविद्यालय ही नहीं, बल्कि झारखंड के कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी छात्र लंबे समय से परेशान रहे हैं. लेकिन रांची विश्वविद्यालय का यह कदम विद्यार्थियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है. अगर ऐप और ऑनलाइन पोर्टल समय पर शुरू हो जाते हैं, तो लाखों छात्रों को वर्षों की प्रतीक्षा से मुक्ति मिलेगी. छात्रों का कहना है कि यदि यह व्यवस्था सही ढंग से लागू होती है, तो उन्हें न केवल विश्वविद्यालय आने-जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी बल्कि समय पर डिग्री प्राप्त कर वे अपने भविष्य की राह में आने वाली सबसे बड़ी बाधा से भी मुक्त हो सकेंगे.

Last Updated : August 19, 2025 at 3:49 PM IST

