AMU में छात्रों का हंगामा, जुमे की नमाज पढ़ने से रोकने पर पुलिस से नोकझोंक, लाठीचार्ज - ALIGARH NEWS

फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं. कैंपस में पुलिस बुलाने पर छात्र भड़क गए.

AMU में छात्रों का हंगामा.
AMU में छात्रों का हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 7:11 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 8:34 PM IST

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में फीस वृद्धि के खिलाफ 6 दिनों से चल रहा छात्रों का प्रदर्शन शुक्रवार को उग्र हो गया. बाब ए सैयद पर छात्र जुमे की नमाज पढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इससे छात्र भड़क गए और हंगामा करने लगे.

नोकझोंक बढ़ी तो पुलिस ने दो छात्रों को उठा लिया. इस पर बवाल बढ़ गया. पुलिस ने लाठीचार्च कर दिया, जिससे अफरातफरी मच गई. यूनिवर्सिटी बाब ए सैयद पर छात्र धरने पर बैठे हैं. बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रॉक्टोरियल टीम से इस्तीफे की मांग की है.

कैंपस में पुलिस बुलाने पर छात्र भड़क गए. (Video Credit; ETV Bharat)

छात्रों से की गई बदसलूकी : इंजीनियरिंग के छात्र फैसल त्यागी और रिसर्च स्कॉलर अहमद फराज राजी ने बताया कि बेतहाशा फीस वृद्धि से छात्र परेशान हैं. हम पिछले 6 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज प्रॉक्टोरियल टीम ने पुलिस बुला ली. छात्रों ने विरोध किया तो बदसलूकी करने लगे. पुलिस ने प्रॉक्टोरियल टीम की मौजूदगी में दो छात्रों को डिटेन भी किया.

मांग नहीं मानी तो धरना जारी रहेगा : फैसल त्यागी ने कहा कि प्रॉक्टर टीम ने हम पर लाठीचार्ज कराया, नमाज पढ़ने से रोक दिया गया. दो दिन पहले प्रॉक्टोरियल टीम ने छात्राओं के साथ मैन हैंडलिंग और मिसहैंडलिंग भी की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. आज नमाज से रोकने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसलिए हम प्रॉक्टोरियल टीम का इस्तीफा मांग रहे हैं. प्रशासन से हमारी मांग है कि जो फीस बढ़ाई गई है उसको फौरन वापस लिया जाए नहीं तो धरना इसी तरह जारी रहेगा.

छात्रों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई.
छात्रों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई. (Photo Credit; ETV Bharat)

जांच के लिए कमेटी गठित : प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने छात्रों के आरोपों को बेबुनियाद बताया. कहा कि किसी भी छात्र को नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोका गया है. छात्रों ने मस्जिदों में नमाज अदा की है. मैन हैंडलिंग और मिस हैंडलिंग की बात गलत है. यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने एक कमेटी गठित कर दी है. जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

माहौल बिगाड़ने वाले छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया : प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने बहुत सोच समझकर फीस वृद्धि का फैसला लिया है. पुलिस कानून व्यवस्था को देखते हुए अपना काम करती है. कुछ छात्रों ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. नमाज, नमाज की जगह पर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने की कोशिश की. यूनिवर्सिटी में लाठी चार्ज नहीं हुआ है. यह अफवाह और यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश है.

कैंपस में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है.
कैंपस में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है. (Photo Credit; ETV Bharat)

CO सिविल लाइन सर्वम सिंह ने बताया कि पुलिस कैम्पस में दाखिल नहीं हुई थी. सूचना यह थी कि धार्मिक हुजूम करने का प्रयास किया जा रहा है. इसी के क्रम में एक/दो छात्र उग्र हुए थे जिनको प्रॉक्टोरियल टीम ने हिरासत में लिया था. किसी भी तरह का धार्मिक एंगल देना गलत है. फिलहाल मौके पर शांति है.

