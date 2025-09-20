ETV Bharat / state

दिल के दौरे से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा, स्कूलों में सीपीआर प्रशिक्षण अनिवार्य करने की मांग

उन्होंने बताया कि सीपीआर एक आपातकालीन जीवन-रक्षक तकनीक है. इसमें यदि किसी व्यक्ति का हृदय (हार्ट) अचानक धड़कना बंद कर दे, तो उसके सीने को हाथों से दबाकर शरीर में रक्त संचार को बनाए रखा जाता है. इसका मकसद मरीज को जीवित अवस्था में अस्पताल तक पहुंचाना होता है. विकसित देशों में स्कूल स्तर से ही बच्चों को सीपीआर सिखाया जाता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे तुरंत मदद कर सकें.

जयपुर: देश में अचानक दिल का दौरा (कार्डियक अरेस्ट) से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. खासकर कोविड के बाद यह स्थिति और गंभीर हो गई है. सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) विशेषज्ञ डॉ. वी के जैन का कहना है कि जीवनशैली और खानपान की गड़बड़ियों के कारण कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं. ऐसे में प्रत्येक युवा और आम जनता को सीपीआर आना बेहद जरूरी है. इसे शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए.

छात्रों को जरूरी है ये कौशल: जयपुर के सुबोध कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेज में छात्रों को सीपीआर के जरिए मानव जीवन बचाने का प्रशिक्षण दिया गया. इसमें सीपीआर विशेषज्ञ और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉ. वी के जैन ने बताया कि विकसित देशों में दसवीं कक्षा से ही सीपीआर को अनिवार्य शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है. वहां छात्रों को हर दो साल में सिर्फ एक क्लास लेनी होती है, जिसकी वजह से लगभग हर नागरिक को सीपीआर देना आता है. उन्होंने कहा कि यहां भी स्कूलों में इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, लेकिन यदि शिक्षा प्रणाली में इसे शामिल किया जाए तो हर बच्चा यह कला सीख जाएगा और हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.

बच्चों के हाथों से बचेगी बड़ी संख्या में जिंदगियां: सुबोध शिक्षा समिति की प्रबंध समिति की सदस्य मधु मोदी ने इस सुझाव का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि आज हार्ट अटैक से जितनी मौतें हो रही हैं, उनका सही-सही आकलन तक नहीं लगाया जा सकता. 40-45 साल की उम्र के लोग बैठे-बैठे ही अचानक बेहोश हो रहे हैं, यदि घर के बच्चे सीपीआर जानते हों, तो करीब 70 प्रतिशत मरीजों को अस्पताल तक जिंदा पहुंचाया जा सकता है.

महाराष्ट्र में मॉडल, राजस्थान में भी हो शुरुआत: मोदी ने कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने सीपीआर को शैक्षणिक गतिविधि का हिस्सा बनाया है, उसी तरह राजस्थान में भी इसे शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए. उनका मानना है कि 9वीं और 10वीं कक्षा से ही सीपीआर को अनिवार्य विषय बना दिया जाए, ताकि नई पीढ़ी आपातकालीन स्थितियों में किसी की जान बचाने में सक्षम हो.