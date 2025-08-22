ETV Bharat / state

बाड़मेर में हॉस्टल में बच्चों के साथ हैवानियत, गर्म सरिए से दागा गया - STUDENTS BURNT WITH HOT IRON RODS

बाड़मेर में बच्चों के साथ मारपीट और गर्म सरिए से दागने का मामला सामने आया है.

सेड़वा थाना
सेड़वा थाना (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 11:18 PM IST

2 Min Read

बाड़मेर: जिले के एक निजी छात्रावास में बच्चों के साथ क्रूरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां बच्चों को कथित तौर पर गर्म सरिए से दागा गया. यह भयावह घटना सेड़वा थाना क्षेत्र के हरपालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित एक ट्रस्ट द्वारा संचालित छात्रावास में हुई. जहां घुमंतू परिवारों, गरीब और अनाथ बच्चों को रखा जाता है.

सेड़वा थानाधिकारी दीपसिंह ने बताया कि हॉस्टल के बच्चों को दागने की शिकायत मिली थी. पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी नारायण गिरी को शांति भंग में गिरफ्तार किया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

इसे भी पढ़ें: झूठी सूचना दे बंद करवाई गांव की बिजली, फिर ट्रांसफार्मर पर चढ़ बनाई रील, इन्फ्लुएंसर सहित 4 गिरफ्तार

यह मामला तब सामने आया जब एक बच्चे ने छात्रावास से भागने के बाद आपबीती सुनाई. पीड़ित बच्चे ने बताया कि उसे लोहे के गर्म सरिए से दागा गया था और उसके शरीर से खून निकल रहा था. ग्रामीणों ने बच्चे को उसके परिवार तक पहुंचाया. जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ. बच्चे के शरीर पर जलने के निशान थे और उसके साथ मारपीट भी की गई थी.

छात्रावास के शिक्षक नारायणगिरी पर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप है. आरोप यह भी है जो बच्चे नींद में बिस्तर गीला कर देते थे उन्हें जांघों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गर्म सरिए से दागा जाता था. ऐसे करीब 8-10 बच्चे टॉर्चर के शिकार हुए हैं. यहां से एक बच्चे के भागने के बाद ये मामला सामने आया है. जिसके बाद पीड़ित बच्चों के परिवारों ने छात्रावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा किया. लोगों ने बच्चों के साथ हुई इस अमानवीयता की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने आरोपी को नारायणिगरी को गिरफ्तार कर लिया है.

बाड़मेर: जिले के एक निजी छात्रावास में बच्चों के साथ क्रूरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां बच्चों को कथित तौर पर गर्म सरिए से दागा गया. यह भयावह घटना सेड़वा थाना क्षेत्र के हरपालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित एक ट्रस्ट द्वारा संचालित छात्रावास में हुई. जहां घुमंतू परिवारों, गरीब और अनाथ बच्चों को रखा जाता है.

सेड़वा थानाधिकारी दीपसिंह ने बताया कि हॉस्टल के बच्चों को दागने की शिकायत मिली थी. पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी नारायण गिरी को शांति भंग में गिरफ्तार किया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

इसे भी पढ़ें: झूठी सूचना दे बंद करवाई गांव की बिजली, फिर ट्रांसफार्मर पर चढ़ बनाई रील, इन्फ्लुएंसर सहित 4 गिरफ्तार

यह मामला तब सामने आया जब एक बच्चे ने छात्रावास से भागने के बाद आपबीती सुनाई. पीड़ित बच्चे ने बताया कि उसे लोहे के गर्म सरिए से दागा गया था और उसके शरीर से खून निकल रहा था. ग्रामीणों ने बच्चे को उसके परिवार तक पहुंचाया. जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ. बच्चे के शरीर पर जलने के निशान थे और उसके साथ मारपीट भी की गई थी.

छात्रावास के शिक्षक नारायणगिरी पर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप है. आरोप यह भी है जो बच्चे नींद में बिस्तर गीला कर देते थे उन्हें जांघों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गर्म सरिए से दागा जाता था. ऐसे करीब 8-10 बच्चे टॉर्चर के शिकार हुए हैं. यहां से एक बच्चे के भागने के बाद ये मामला सामने आया है. जिसके बाद पीड़ित बच्चों के परिवारों ने छात्रावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा किया. लोगों ने बच्चों के साथ हुई इस अमानवीयता की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने आरोपी को नारायणिगरी को गिरफ्तार कर लिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

बच्चों के साथ हैवानियतहॉस्टल में हैवानियतगर्म सरिए से दागाSTUDENTS BURNT WITH HOT IRON RODS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या रुकेगा सरोगेसी का दुरुपयोग, जानें देखभाल से व्यापार तक, कानूनी और नैतिक अड़चनें

ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानिए इसके उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका में, इंडिया ब्लॉक को है उम्मीद

AIR कम तो आयुष के इन कोर्स में ले सकते हैं प्रवेश, 1 से 2 लाख रैंक तक मिलेगा एडमिशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.