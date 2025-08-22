बाड़मेर: जिले के एक निजी छात्रावास में बच्चों के साथ क्रूरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां बच्चों को कथित तौर पर गर्म सरिए से दागा गया. यह भयावह घटना सेड़वा थाना क्षेत्र के हरपालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित एक ट्रस्ट द्वारा संचालित छात्रावास में हुई. जहां घुमंतू परिवारों, गरीब और अनाथ बच्चों को रखा जाता है.

सेड़वा थानाधिकारी दीपसिंह ने बताया कि हॉस्टल के बच्चों को दागने की शिकायत मिली थी. पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी नारायण गिरी को शांति भंग में गिरफ्तार किया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

यह मामला तब सामने आया जब एक बच्चे ने छात्रावास से भागने के बाद आपबीती सुनाई. पीड़ित बच्चे ने बताया कि उसे लोहे के गर्म सरिए से दागा गया था और उसके शरीर से खून निकल रहा था. ग्रामीणों ने बच्चे को उसके परिवार तक पहुंचाया. जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ. बच्चे के शरीर पर जलने के निशान थे और उसके साथ मारपीट भी की गई थी.

छात्रावास के शिक्षक नारायणगिरी पर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप है. आरोप यह भी है जो बच्चे नींद में बिस्तर गीला कर देते थे उन्हें जांघों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गर्म सरिए से दागा जाता था. ऐसे करीब 8-10 बच्चे टॉर्चर के शिकार हुए हैं. यहां से एक बच्चे के भागने के बाद ये मामला सामने आया है. जिसके बाद पीड़ित बच्चों के परिवारों ने छात्रावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा किया. लोगों ने बच्चों के साथ हुई इस अमानवीयता की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने आरोपी को नारायणिगरी को गिरफ्तार कर लिया है.