छात्र बनेंगे अग्नि सुरक्षा प्रहरी; गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग की नई पहल, स्कूलों में दी जा रही ट्रेनिंग

गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग की तरफ से पहल की जा रही है. इसके तहत स्कूलों में कार्यशाला आयोजित की जा रही है. जानें..

अग्निशमन विभाग कर रहा स्कूलों में कार्यशालाओं का आयोजन
अग्निशमन विभाग कर रहा स्कूलों में कार्यशालाओं का आयोजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 12, 2025 at 3:24 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली के त्योहार में बस थोड़ा ही समय बाकि रह गया है. ऐसे समय आग लगने की काफी घटनाएं सामने आती हैं, जिसे रोकने के लिए गाजियाबाद अग्निशमन विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत अग्निशमन विभाग स्कूलों में कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है. उनका प्रयास है कि दिवाली से पहले एक लाख से अधिक छात्रों को विभिन्न अग्निशमन उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा सके.

कार्यशालाओं में छात्र बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं. इनका दो भागों में आयोजन होता है. पहला भाग में आग कैसे लगती है और आग लगने का क्या कारण होता है इसके बारे में बताया जाता है, जो एक घंटे का होता है. वहीं दूसरे भाग में आधे घंटे के सेशन के दौरान अग्निशमन उपकरणों को चलाने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है.

बचाव के बारे में बताया गया: मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के अनुसार, दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग की तरफ से विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. इसके तत गाजियाबाद के स्कूलों में जाकर अग्निशमन विभाग की तरफ से छात्रों को आग से सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है. इसी कड़ी में इंदिरापुरम की जीकेजी इंटरनेशनल स्कूल में अग्निशमन विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला के पहले भाग में स्कूल के ऑडिटोरियम में आग और उसके लगने के कारण और बचाव के बारे में बताया गया, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके और आग लगने की स्थिति में किस तरह से खुद को सुरक्षित बाहर निकलना है.

काम आई थी ट्रेनिंग: उन्होंने बताया दूसरे भाग में छात्रों को बताया गया कि अग्निशमन उपकरणों का किस तरह से संचालन करना है. फायर टेंडर किस तरह से काम करता है, इसके बारे में भी छात्रों को बताया गया. कार्यशाला में तकरीबन 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया. हर साल दिवाली से पहले ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है. बीते वर्षों में इसका फायदा भी देखने को मिला है. वर्ष 2023 में गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की एक समिति की आठवीं मंजिल पर अचानक आग लग गई थी. ऊंचाई पर आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन 8 साल की छात्रा की सूझबूझ से अग्निशमन विभाग के पहुंचने से पहले ही आग को बुझा दिया गया था.

टला बड़ा हादसा: उस छात्रा ने कुछ दिन पहले ही अग्निशमन विभाग की कार्यशाला में आग बुझाने का तरीका सीखा था. छात्रा जानती थी कि किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है. जहां एक तरफ सभी लोग पैनिक हो रहे थे वहीं दूसरी तरफ छात्र ने बहादुरी दिखाते हुए फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाया और बड़ा हादसा होने से रोक दिया. इसलिए अग्निशमन विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक छात्रों को आग बुझाने को लेकर जागरूक किया जा सके

