भिवानीः जिला के सिंघानी गांव में महिला टीचर मनीषा की हत्या के सात दिन बीत चुके हैं. अभी तक अपराध से जुड़े आरोपी पकड़े नहीं गए हैं. इसको लेकर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में भिवानी के राजीव गांधी महिला कॉलेज के बाहर छोटू राम चौक के बाहर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के कारण भिवानी-हांसी मार्ग पर जाम लगा गया. हाथों में बैनर लिए प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राएं दोषियों की गिरफ्तारी टीचर मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे.

पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोपः मौके पर छात्र-छात्राओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 11 अगस्त से अध्यापिका मनीषा गायब थीं. यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई कर लेती तो यह अनहोनी टल जाती. छात्र-छात्राओं ने कहा कि वे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपेंगे. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि विद्यार्थियों में भारी रोष है की निर्मम तरीके से अध्यापिका की हत्या की गई. इस वारदात से मानवता शर्मसार है.

मनीषा हत्याकांड को लेकर विरोध-प्रदर्शन (Etv Bharat)

'हरियाणा में बेटियां सुरक्षित नहीं': छात्रों ने आरोप लगाए कि वारदात के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है. उन्होंने कहा कि भले पुलिस अधीक्षक का तबादला किया गया और कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, बावजूद इसके आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जिला के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे. छात्राओं ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. ऐसे में उन्हें सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार दे, ताकि वे बेखौफ होकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.

पुलिस के समझाने के बाद जाम हटाः पुलिस अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि छात्र-छात्राओं ने मनीषा हत्याकांड को लेकर भिवानी-हांसी मार्ग को कुछ समय के लिए अवरूद्ध किया था. छात्र-छात्राओं को समझाने पर जाम को खोल दिया गया और वाहनों का आवागमन सामान्य तरीके से शुरू हो गया. उन्होंने कहा कि आमजन को इस मामले में सहयोग करना चाहिए, ताकि पुलिस फोर्स जाम जैसी स्थितियों में व्यस्त न होकर मनीषा हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने में अपनी ऊर्जा लगा सके.



