1 महीने से आंदोलनरत छात्र अब आमरण अनशन पर, सरकार से चुनाव बहाली की मांग - JAIPUR STUDENTS PROTEST

जयपुर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग पर छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने आमरण अनशन शुरू किया.

अनशन पर छात्र नेता शुभम रेवाड़
अनशन पर छात्र नेता शुभम रेवाड़ (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 11, 2025 at 6:47 PM IST

जयपुर: 2022 से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों ने अब आमरण अनशन का रास्ता अपनाया है. राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सोमवार को छात्र नेता शुभम रेवाड़ आमरण अनशन पर बैठे. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो जाते, वे अपना अनशन जारी रखेंगे. साथ ही उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र संघ के नाम पर प्रत्येक छात्र से हर साल 110 रुपए शुल्क लेते हुए करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप भी लगाया.

1 महीने से चल रहा आंदोलन: राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता, एबीवीपी और एनएसयूआई संगठन अपने-अपने स्तर पर बीते 1 महीने से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है. ऐसे में छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं. सोमवार को छात्रों के समर्थन के साथ आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार को जगाने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं. चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार चाहती है कि एक आम युवा सड़क पर अपनी कुर्बानी दे, इसलिए अब आमरण अनशन शुरू किया गया है.

करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं: उन्होंने तर्क दिया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाला प्रत्येक युवा छात्र संघ शुल्क के तौर पर ₹110 प्रत्येक विद्यार्थी से दिया जाता है. यहां हर साल 25,000 छात्र एडमिशन लेते हैं, तो लगभग 27.50 लाख रुपए हर साल राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के नाम पर छात्रों से एकत्र किए जाते हैं. इस तरह करोड़ों रुपए आम छात्र से वसूले जा चुके हैं, जिसका भी विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई हिसाब नहीं है. ऐसे में यह प्रत्येक युवा और छात्र का अधिकार है कि जिसका पैसा विश्वविद्यालय प्रशासन वसूल रहा है, उसे विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कराया जाए.

सरकार से निवेदन: इसके साथ ही उन्होंने भजनलाल सरकार से निवेदन किया कि प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए ताकि युवाओं को राजनीति में आगे आने का मौका मिले. उन्होंने छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होने तक आमरण अनशन जारी रखने की चेतावनी दी. वहीं, उनके सपोर्ट में बैठे छात्रों ने कहा कि यह राजनीति की पहली सीढ़ी है और आम छात्रों के हित की बात करने के लिए छात्र संघ होना जरूरी है. छात्र प्रतिनिधि ही प्रशासन के सामने छात्रों की बात रख पाता है. छात्र संघ चुनाव होगा, तभी एक योद्धा निकलकर छात्रों का प्रतिनिधित्व करेगा. जिस तरह घर में एक मुखिया होता है, प्रदेश में मुख्यमंत्री मुखिया हैं, उसी तर्ज पर विश्वविद्यालय में छात्रों का भी एक मुखिया होना चाहिए जो आम छात्र की आवाज उठा सके.

