छात्रवृत्ति की राशि बंद होने से विद्यार्थियों में गहराया आक्रोश, कल्याण भवन के सामने किया प्रदर्शन

रांची में कल्याण भवन के सामने प्रदर्शन करते छात्र.

रांची: राज्य के हजारों विद्यार्थियों को डेढ़ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पाई है. समस्या सिर्फ ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है, बल्कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के भी कई छात्र इस योजना से वंचित हैं. छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है. इस कारण राज्यभर के छात्रों में आक्रोश है.

कल्याण भवन के सामने छात्रों का प्रदर्शन

इस मामले को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले विद्यार्थियों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लगातार लापरवाही और देरी से परेशान छात्रों ने बुधवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित कल्याण भवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया. सुबह से ही छात्र कल्याण भवन के पास जमा होने लगे और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी.

अपनी परेशानी साझा करते धरना-प्रदर्शन में शामिल छात्र.

सरकार के खिलाफ लगाए नारे

इस दौरान छात्रों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उनका कहना था कि पिछले डेढ़ वर्ष से छात्रवृत्ति की राशि नहीं आई है. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है. कई छात्रों ने कहा कि फीस भरने, हॉस्टल और परीक्षा की तैयारी करने में कठिनाइयां हो रही हैं. कई विद्यार्थियों ने तो यह तक कहा कि पैसे के अभाव में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी.

रांची में कल्याण भवन के सामने छात्रों की भीड़.

छात्रों ने साझा की परेशानी

एक प्रदर्शनकारी छात्रा ने कहा, “हमने ऑनलाइन आवेदन भरने से लेकर सभी दस्तावेज जमा कर दिए, फिर भी राशि जारी नहीं की जा रही. सरकार योजनाओं की बात तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. वहीं एक अन्य छात्र ने कहा, “हम गरीब परिवारों से आते हैं. छात्रवृत्ति हमारी पढ़ाई का एकमात्र सहारा है. अगर सरकार यही छीन लेगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे?”