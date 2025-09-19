ETV Bharat / state

शिक्षक बहाली को लेकर पटना में छात्रों का महाआंदोलन, छात्र नेता दिलीप ने दी ये चेतावनी

शिक्षक बहाली की मांग को लेकर आज पटना में छात्रों का महा आंदोलन होगा. दिलीप के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला जाएगा.

पटना में शिक्षक बहाली को लेकर छात्रों का महाआंदोलन
पटना में शिक्षक बहाली को लेकर छात्रों का महाआंदोलन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2025 at 10:13 AM IST

पटना: चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर छात्रों का गुस्सा भड़क गया है. आचार संहिता लागू होने से पहले 1.20 लाख पदों पर नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर आज पटना में छात्र महा आंदोलन कर रहे हैं. इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कर रहे हैं. पटना कॉलेज से शुरू होकर यह मार्च भिखना पहाड़ी, गांधी मैदान होते हुए बेली रोड से मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा. छात्रों की मांग है कि जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू हो.

प्रशासन ने कसी कमर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी: छात्र आंदोलन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. पटना कॉलेज, भिखना पहाड़ी, गांधी मैदान और बेली रोड पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है. जेपी गोलंबर और डाकबंगला चौराहा के पास पुलिस ने विशेष व्यवस्था कर दी है ताकि इसकी आगे छात्रों का प्रदर्शन नहीं जा सके. छात्रों का कहना है कि अगर आचार संहिता के पहले पहले के सरकार के बयान के अनुसार अगर 1 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी नहीं आती है तो सभी युवा सरकार के खिलाफ वोट करेंगे.

सरकार बहाली के नाम पर दे रही लॉलीपॉप: छात्र नेता दिलीप ने कहा कि जब तक प्रदेश में डोमिसाइल लागू नहीं था, तब तक एक लाख से अधिक पदों पर शिक्षक की बहाली लाई गई थी. लेकिन डोमिसाइल लागू होने के बाद 1.20 लाख पद पर घोषणा करने के बावजूद शिक्षा मंत्री अब कह रहे हैं कि केवल 27 हजार पदों पर ही वैकेंसी आएगी. इसे छात्र किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे.

सिर्फ 26 हजार कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती: छात्र नेता दिलीप का कहना है कि शिक्षा मंत्री का सदन में दिया गया बयान है. उन्होंने कहा था कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली में करीब 26 हजार पदों पर सिर्फ कंप्यूटर शिक्षकों की ही बहाली होगी. अब कह रहे हैं कि 27000 पद हीं वैकेंसी आएगी. इससे लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा. पिछले चरण की शिक्षक बहाली में जितने सीट खाली रह गए उसे जोड़ दें तो भी 50000 पद से अधिक रिक्ति बनती है. उनका आरोप है कि सरकार ने बड़ी घोषणा कर केवल वोट बैंक की राजनीति की और अब भर्ती प्रक्रिया को सीमित कर रही है.

"सितंबर में ही परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी लेकिन अब इसे दिसंबर तक टालने की बात कही जा रही है. कैलेंडर के मुताबिक चौथे चरण की परीक्षा मई महीने में ही होनी चाहिए थी. सितंबर खत्म होने के बावजूद न तो नोटिफिकेशन आया और न ही परीक्षा की कोई तारीख तय हुई. ऐसे में सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है और इसीलिए वे आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं."-नेता दिलीप, छात्र

सरकार पर छात्रों का आरोप: छात्र नेता दिलीप ने कहा कि सरकार लगातार लॉलीपॉप दे रही है. शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के बयान केवल आश्वासन तक सीमित हैं. आचार संहिता लागू होने के पहले अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो पूरी प्रक्रिया महीनों तक अटक जाएगी. यही वजह है कि छात्र आचार संहिता से पहले ही नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं.

