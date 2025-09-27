ETV Bharat / state

बूंदी: नवोदय विद्यालय में छात्रों का हंगामा, प्राचार्य को हटाने की मांग पर अड़े

सड़क पर उतरे छात्र: शनिवार सुबह छात्रों का गुस्सा भड़क उठा. सैकड़ों छात्रों ने विद्यालय से बाहर मार्च निकाला और गेट के बाहर सड़क जाम कर दी. करीब दो घंटे तक जाम लगा रहने से आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ी. छात्रों ने साफ कहा कि जब तक प्राचार्य को हटाया नहीं जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा. उनका कहना है कि शिक्षा का मंदिर डर और धमकियों से नहीं चल सकता.

बूंदी: जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय तालेड़ा में अचानक तनावपूर्ण माहौल बन गया जब छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य बच्चों से मारपीट करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बार-बार विद्यालय से निकालने की धमकी देते रहते हैं. विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यालय "पीएम श्री स्कूल" होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. करीब 600 विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं, लेकिन हॉस्टल और मेस की हालत खराब है और खेल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं.

पुलिस और प्रशासन मौके पर: मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजीत बागडोलिया, तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. थानाधिकारी ने बताया कि विद्यालय में हंगामे की सूचना पर वे यहां पहुंचे. विद्यार्थी मेस और अन्य विषय को लेकर प्राचार्य से नाराज हैं. विद्यार्थियों से वार्ता जारी है. फिलहाल दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं. बाद में तालेड़ा एसडीएम और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अर्चना शर्मा भी छात्रों से बात करने पहुंचीं. अर्चना शर्मा ने कहा कि बच्चों की शिकायतें गंभीर हैं और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर वह मौके पर पहुंची हैं. उन्होंने छात्राओं से भी बात की और माना कि प्राचार्य को लेकर नाराजगी है.

प्राचार्य की चुप्पी पर सवाल: छात्रों और अधिकारियों के संवाद के दौरान प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद मीणा मीडिया से बात करने से बचते दिखे. प्रशासन ने कहा कि बच्चों की मांगों को शिक्षा विभाग तक पहुंचाया जाएगा और समाधान के लिए गंभीरता से कदम उठाए जाएंगे. छात्रों ने राज्य सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से गुहार लगाई कि प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से हटाकर सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जाए और विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं बहाल की जाएं. उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे. छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाएंगे.