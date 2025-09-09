ETV Bharat / state

घोड़े को बचाने के लिए वर्दी उतार दलदल में कूद गए स्कूली छात्र, बेजुबान को मौत के मुंह से निकाला बाहर

स्कूली छात्रों ने किया घोड़े का रेस्क्यू ( ETV Bharat )

बिलासपुर: जिला के स्वारघाट में बच्चों ने मनवता की एक अद्भुत मिसाल पेश की है. ये वाक्या न केवल एक घोड़े को दलदल से बचाने का है, बल्कि ये मासूम दिलों में इंसानियत, संवेदनशीलता और साहस भरने का जीवंत उदाहरण भी है. दरअसल बिलासपुर में स्थित स्वारघाट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के बच्चों और शिक्षकों ने जो मिसाल पेश की, उससे समाज प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीख सकता है. मंगलवार को स्कूल के पास बने खेल मैदान में एक अचानक एक घोड़ा वहां बने दलदल में फंस हुआ था. घोड़े की स्थिति बेहद गंभीर थी. घोड़ा दलदल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था और हर प्रयास के बावजूद खुद को बाहर निकाल पाने में असमर्थ था. सुबह स्कूल पहुंचे छात्रों ने घोड़े को दलदल में फंसे हुए देखा था. घोड़ा थक कर एकदम चूर हो चुका था. बच्चों ने इसकी सूचना अपने अध्यापकों को दी. इसके बाद स्कूल के अध्यापक तुरंत मौके पर पहुंचे. यह काम आसान नहीं था, क्योंकि दलदल में धंसे घोड़े को निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था. इससे घोड़े और बच्चों को भी चोट लग सकती थी, लेकिन छात्रों और शिक्षकों ने डर या असमंजस में पीछे हटने के बजाय साहस और जिम्मेदारी का परिचय दिया. उन्होंने रस्सियों और डंडों का सहारा लिया और मिलकर घोड़े को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. इस दौरान बच्चों ने अपनी वर्दी भी उतार दी. स्कूली छात्रों ने किया घोड़े का रेस्क्यू (ETV Bharat) आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू