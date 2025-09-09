घोड़े को बचाने के लिए वर्दी उतार दलदल में कूद गए स्कूली छात्र, बेजुबान को मौत के मुंह से निकाला बाहर
स्कूली बच्चों ने दलदल में फस घोड़े को रेस्क्यू किया. इसमें छात्रों के साथ अध्यापकों ने भी मदद की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 5:41 PM IST
बिलासपुर: जिला के स्वारघाट में बच्चों ने मनवता की एक अद्भुत मिसाल पेश की है. ये वाक्या न केवल एक घोड़े को दलदल से बचाने का है, बल्कि ये मासूम दिलों में इंसानियत, संवेदनशीलता और साहस भरने का जीवंत उदाहरण भी है. दरअसल बिलासपुर में स्थित स्वारघाट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के बच्चों और शिक्षकों ने जो मिसाल पेश की, उससे समाज प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीख सकता है.
मंगलवार को स्कूल के पास बने खेल मैदान में एक अचानक एक घोड़ा वहां बने दलदल में फंस हुआ था. घोड़े की स्थिति बेहद गंभीर थी. घोड़ा दलदल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था और हर प्रयास के बावजूद खुद को बाहर निकाल पाने में असमर्थ था. सुबह स्कूल पहुंचे छात्रों ने घोड़े को दलदल में फंसे हुए देखा था. घोड़ा थक कर एकदम चूर हो चुका था. बच्चों ने इसकी सूचना अपने अध्यापकों को दी. इसके बाद स्कूल के अध्यापक तुरंत मौके पर पहुंचे. यह काम आसान नहीं था, क्योंकि दलदल में धंसे घोड़े को निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था. इससे घोड़े और बच्चों को भी चोट लग सकती थी, लेकिन छात्रों और शिक्षकों ने डर या असमंजस में पीछे हटने के बजाय साहस और जिम्मेदारी का परिचय दिया. उन्होंने रस्सियों और डंडों का सहारा लिया और मिलकर घोड़े को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. इस दौरान बच्चों ने अपनी वर्दी भी उतार दी.
आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू
करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत और सामूहिक मेहनत के बाद आखिरकार सफलता मिली और घोड़े को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस दौरान बच्चों का उत्साह और शिक्षकों का मार्गदर्शन देखने लायक था. स्कूल के अध्यापक सुनील कुमार, नानक चंद और चंरजी राम ने बताया कि 'घोड़े का बच्चों और अध्यापकों ने मिलकर सफलता से रेस्क्यू किया. जानवर और इंसान के बीच प्यार की ये एक अद्भुत मिसाल है. इस तरह के वाक्ये बच्चों के मन में इंसानियत और हर जीव के प्रति प्यार की भावना पैदा करते हैं.'
स्थानीय लोगों ने की तारीफ
वहीं, स्थानीय लोगों ने भी छात्रों और अध्यापकों की इस निस्वार्थ सेवा भावना की तारीफ की है. स्कूल के बच्चों ने न सिर्फ एक जानवर को बचाया है, बल्कि समाज के लिए यह संदेश भी दिया है कि मुश्किल हालात में हिम्मत और सहयोग ही सबसे बड़ा हथियार है. यह घटना एक प्रेरक सबक देती है कि इंसानियत की पहचान केवल बड़े कामों से नहीं होती, बल्कि छोटे-छोटे साहसिक कदम भी समाज में बड़ी मिसाल कायम कर सकते हैं. उन्होंने दिखा दिया कि जब संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयास एक साथ हों, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बन सकता है.
ये भी पढ़ें: हायर ग्रेड पे पर सरकार का यू टर्न, 2 दिन पहले सैलरी कटौती की नोटिफिकेशन को किया होल्ड