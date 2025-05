ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा जिले ने बोर्ड परीक्षा में मारी बाजी, 10वीं में पहला स्थान, 12वीं में छठा स्थान - STUDENTS OF NAXALGARH DANTEWADA

बोर्ड परीक्षा में दंतेवाड़ा के स्टूडेंट्स का कमाल ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 8, 2025 at 6:53 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 7:25 PM IST 2 Min Read

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित किए. इस बार 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी है. क्लास 12वीं में 87% विद्यार्थी पास हुए. इस परीक्षा में लड़कियों का पास प्रतिशत 84.67% रहा. छात्रों की बात करें तो इनका पास प्रतिशत 78.07% रहा. हाईस्कूल यानि की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल पास प्रतिशत 76.53 फीसदी रहा. इसमें 80.70% लड़कियां पास हुई. जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 71.39% रहा. 10वीं बोर्ड की परीक्षा में दंतेवाड़ा ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है. 12वीं बोर्ड में राज्य में दंतेवाड़ा जिले ने छठवा स्थान हासिल की है. बोर्ड परीक्षा में दंतेवाड़ा जिले ने मारी बाजी: इस वर्ष कक्षा 10वीं में दंतेवाड़ा ने 94.45 उत्तीर्णता दर के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है. यह प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति की है. इसी तरह कक्षा 12वीं में भी जिले ने 87.66 पासिंग परसेंटेज प्राप्त की है. राज्य में दंतेवाड़ा को 6वां स्थान मिला है. पिछले वर्ष यह प्रतिशत 83.99 फीसदी था.

Last Updated : May 8, 2025 at 7:25 PM IST