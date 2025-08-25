रांची: राजधानी रांची इन दिनों कला और रचनात्मकता की भव्य उत्सव का केंद्र बनी हुई है. सांसद कला महोत्सव के नाम से चल रहे इस अनोखे आयोजन में हर दिन नई ऊर्जा और नए रंग देखने को मिल रहे हैं. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर आधारित यह महोत्सव बच्चों की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर मंच देने की कोशिश कर रहा है.

इस कला महोत्सव की शुरुआत 20 अगस्त को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की थी. उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने इसे न सिर्फ बच्चों की रचनात्मकता का उत्सव बताया था बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सैन्य प्रेम और राष्ट्रभक्ति को धरातल पर उतारने का एक प्रयास भी कहा था.

रांची में सांसद कला महोत्सव (Etv Bharat)

125 स्कूलों की भागीदारी, 50 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल

पेंटिंग कार्निवल के तहत रांची लोकसभा क्षेत्र के 125 से अधिक स्कूल में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं. अब तक 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. बच्चों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर अद्भुत चित्र प्रस्तुत किए, जिनमें शौर्य, बलिदान और देशभक्ति के जीवंत रंग दिखाई दे रहे हैं.

छात्रा द्वारा बनाई गई पेंटिंग (Etv Bharat)

अवधि बढ़ाई गई, सेवा पखवाड़ा तक चलेगा महोत्सव

शुरुआत में इस महोत्सव को मात्र एक सप्ताह तक आयोजित करने की योजना थी लेकिन विद्यार्थियों और शिक्षकों के उत्साह को देखते हुए इसे विस्तारित कर दिया गया है. अब यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर आयोजित होने वाले सेवा पखवाड़ा तक चलेगा. यह निर्णय न सिर्फ बच्चों की बढ़ती भागीदारी को सम्मान देने वाला है बल्कि इसे देश का अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला पेंटिंग कार्निवल भी बना रहा है.

रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र शामिल

महोत्सव में रांची लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले रांची, हटिया, कांके, इचागढ़ और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय शामिल हो रहे हैं. ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के बच्चे इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. आयोजकों का मानना है कि इससे न सिर्फ कला प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बच्चों में राष्ट्र प्रेम और अनुशासन की भावना भी जागृत होगी.

पुरस्कार और सम्मान की व्यवस्था

महोत्सव में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है. बेहतर पेंटिंग बनाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा है. विशेष रूप से चुनी गई श्रेष्ठ पेंटिंग्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा. आयोजकों के अनुसार, यह बच्चों के लिए बेहद गर्व और प्रेरणा का क्षण होगा.

यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को समर्पित हैं. बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम को जिस उत्साह और गहराई से चित्रों में उतारा है, वह अभूतपूर्व है. उनकी सोच और सृजनशीलता देश को नई दिशा देने वाली है. वैसे भी इस कार्यक्रम की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है और यह पहली बार है जब इतने लंबे समय तक लगातार पेंटिंग कार्निवल आयोजित हो रहा है: संजय सेठ, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री

बच्चों की सृजनशीलता को राष्ट्रीय पहचान

सांसद कला महोत्सव ने बच्चों को सिर्फ कला का मंच ही नहीं दिया है बल्कि उन्हें देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सुनहरा अवसर भी दिया है. विद्यार्थी अपने ब्रश और रंगों से ऐसे चित्र बना रहे हैं, जो न सिर्फ उनकी कल्पना शक्ति को दर्शाते हैं बल्कि देश के प्रति उनके जज्बे को भी उजागर करते हैं. निःसंदेह, यह महोत्सव आने वाले सालों में रांची और झारखंड की पहचान को नई ऊंचाई देगा बल्कि बच्चों की कला प्रतिभा और देशभक्ति का यह संगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर राज्य और देश दोनों के लिए यादगार तोहफा साबित होगा.

