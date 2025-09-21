ETV Bharat / state

मैट्रिक और इंटर परीक्षा के सेकेंड और थर्ड टॉपरों को किया गया सम्मानित, हजारीबाग में सम्मान समारोह का आयोजन

स्टूडेंट के माता-पिता को सम्मानित करते हजारीबाग डीसी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार कई कार्यक्रम चला रही है. इसके तहत मैट्रिक और इंटर में राज्य में सेकेंड और थर्ड टॉपरों को हजारीबाग में सम्मानित किया गया. एक ही मंच पर मैट्रिक और इंटर के 9 छात्र-छात्राओं को डीसी ने सम्मानित किया. इस दौरान राज्य के सेकेंड टॉपर को दो लाख रुपये, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैग और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. वहीं राज्य के थर्ड टॉपर को एक लाख रुपये, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैग और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया. वहीं पिछले दिनों मैट्रिक और इंटर परीक्षा में स्टेट टॉपर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया था. जानकारी देते संवाददाता गौरव (ईटीवी भारत) सम्मान पाने के बाद छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी. हलांकि अधिकतर बच्चे वर्तमान में दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे में उनके माता-पिता को सम्मानित किया गया. अभिभावकों और छात्रों के चेहरे पर आई मुस्कान इस दौरान छात्रों के माता-पिता ने बताया कि राज्य सरकार का यह बेहतर कदम है. विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिल रही है. अभिभावकों ने कहा कि इस पैसे का उपयोग वे अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई में करेंगे. साथ ही लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलने से बच्चों को पढ़ने में सहूलियत होगी. अभिभावकों ने कहा कि यह सबसे बड़ी खुशी है कि माता-पिता को उनके बच्चे के बेहतर पढ़ाई के लिए सम्मानित किया गया. जानकारी देते संवाददाता गौरव प्रकाश (ईटीवी भारत)

