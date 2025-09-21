ETV Bharat / state

मैट्रिक और इंटर परीक्षा के सेकेंड और थर्ड टॉपरों को किया गया सम्मानित, हजारीबाग में सम्मान समारोह का आयोजन

हजारीबाग में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सेकेंड और थर्ड टॉपरों को सम्मानित किया गया.

Students Honored In Hazaribag
स्टूडेंट के माता-पिता को सम्मानित करते हजारीबाग डीसी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025

Updated : September 21, 2025

हजारीबाग: छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार कई कार्यक्रम चला रही है. इसके तहत मैट्रिक और इंटर में राज्य में सेकेंड और थर्ड टॉपरों को हजारीबाग में सम्मानित किया गया. एक ही मंच पर मैट्रिक और इंटर के 9 छात्र-छात्राओं को डीसी ने सम्मानित किया.

इस दौरान राज्य के सेकेंड टॉपर को दो लाख रुपये, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैग और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. वहीं राज्य के थर्ड टॉपर को एक लाख रुपये, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैग और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया. वहीं पिछले दिनों मैट्रिक और इंटर परीक्षा में स्टेट टॉपर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया था.

जानकारी देते संवाददाता गौरव (ईटीवी भारत)

सम्मान पाने के बाद छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी. हलांकि अधिकतर बच्चे वर्तमान में दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे में उनके माता-पिता को सम्मानित किया गया.

अभिभावकों और छात्रों के चेहरे पर आई मुस्कान

इस दौरान छात्रों के माता-पिता ने बताया कि राज्य सरकार का यह बेहतर कदम है. विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिल रही है. अभिभावकों ने कहा कि इस पैसे का उपयोग वे अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई में करेंगे. साथ ही लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलने से बच्चों को पढ़ने में सहूलियत होगी. अभिभावकों ने कहा कि यह सबसे बड़ी खुशी है कि माता-पिता को उनके बच्चे के बेहतर पढ़ाई के लिए सम्मानित किया गया.

जानकारी देते संवाददाता गौरव प्रकाश (ईटीवी भारत)

दिहाड़ी मजदूरी कर बेटे को पढ़ा रहे सैनाथ

कार्यक्रम के दौरान बड़कागांव के किशोर कुमार को भी सम्मानित किया गया. किशोर ने इंटर में पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया है. उनके पिता सैनाथ कुमार साहू दिहाड़ी मजदूर हैं. पिता ने बड़े कष्ट से अपने बच्चों को पढ़ाया है. पिता बताते हैं कि 550 रुपये एक दिन का मजदूरी मिलता है. थोड़ी जमीन है उसमें खेती करते हैं . उस पैसा से बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं, ताकि बच्चा भविष्य में देश की सेवा कर सके. उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए.

Students Honored In Hazaribag
सम्मान पाने वाले अभिभावक और छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं सम्मान समारोह में किशोर कुमार की मां मालती देवी ने कहा कि घर चलाने में काफी अधिक परेशानी होती है. आज के समय में शिक्षा सबसे जरूरी है. बेटा पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है. हजारीबाग उपायुक्त के हाथों मजदूर के परिवार को सम्मानित किया गया इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती. अब सारे दुख दूर हो जाएंगे.

