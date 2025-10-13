ETV Bharat / state

दिल्ली विश्वविद्यालय में 1912 करोड़ की निर्माण परियोजनाएं शुरू, छात्रों को मिलेगा आधुनिक और किफायती आवास

डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने ढाका परिसर में डीयू के इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस छात्रावास सह आवासीय ब्लॉक का भूमि पूजन किया.

दिल्ली विश्वविद्यालय को मिलेगा छात्रावास-सह-आवासीय ब्लॉक, भूमि पूजन संप
दिल्ली विश्वविद्यालय को मिलेगा छात्रावास-सह-आवासीय ब्लॉक, भूमि पूजन संपन्न (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 13, 2025 at 10:38 AM IST

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में शुमार दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा है. इसके तहत विश्वविद्यालय और उसके अलग-अलग परिसरों में करीब 1912 करोड़ रुपये की लागत से एक दर्जन से ज्यादा निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई हैं. अभी हाल ही में कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने ढाका परिसर में डीयू के इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस छात्रावास सह आवासीय ब्लॉक का भूमि पूजन किया, जिसमें 332.83 करोड़ रुपए की लागत से भवन बनेगा और 1436 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिलेगी. इससे आने वाले समय में हजारों छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. अन्य परिसर में भी नए कॉलेज भवन, हॉस्टल, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक केंद्र और शैक्षणिक ब्लॉक शामिल हैं.

छात्रों को मिलेगा किफायती और सुरक्षित आवास: दिल्ली विश्वविद्यालय में देश और विदेश से हजारों छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं. लेकिन पर्याप्त हॉस्टल न होने से उन्हें विश्वविद्यालय के आसपास अधिक किराए पर कमरे लेकर रहना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. छात्रों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन विभिन्न परिसरों में नए छात्रावास और आवासीय ब्लॉक का निर्माण करा रहा है. इन हॉस्टलों के बनने से छात्रों को किफायती और सुरक्षित आवास की सुविधा मिलेगी तथा किराए पर रहने की परेशानी खत्म हो जाएगी.

PM मोदी ने 2023 में तीन प्रमुख भवनों की घोषणा की थी
PM मोदी ने 2023 में तीन प्रमुख भवनों की घोषणा की थी (ETV Bharat)

2023 में पीएम ने तीन प्रमुख भवनों की घोषणा की थी : विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि सभी परियोजनाओं का ध्यान छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है. कई निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे. वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा जिन तीन प्रमुख भवनों की घोषणा की गई थी, उनका काम अब अंतिम चरण में है. कंप्यूटर सेंटर और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी लगभग बनकर तैयार हैं. डीयू प्रशासन का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से छात्रों को आधुनिक और आरामदायक माहौल मिलेगा.

डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने ढाका परिसर में भूमि पूजन किया
डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने ढाका परिसर में भूमि पूजन किया (ETV Bharat)
ढाका परिसर : डीयू के ढाका परिसर में 332.83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1436 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास-सह-आवासीय ब्लॉक बनाया जा रहा है. 29445 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बन रहे इस भवन की कुल ऊंचाई 35 मीटर होगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंज़िलें (G+9) होंगी. इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले लड़कों के छात्रावास में 58 आवास एकल के लिए, 220 आवास तीन लोगों के लिए, 38 आवास विवाहित के लिए और एक मास्टर अपार्टमेंट होंगे. लड़कियों के छात्रावास में भी इसी संख्या में आवास होंगे. इस तरह प्रत्येक ब्लॉक में 718 विद्यार्थियों के लिए आवास होंगे.
दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों को मिलेगा किफायती और सुरक्षित आवास
दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों को मिलेगा किफायती और सुरक्षित आवास (ETV Bharat)
दक्षिणी परिसर : दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में बुनियादी ढांचे के विकास पर तेजी से काम चल रहा है. एसपी जैन कॉलेज और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एफएमएस) के पास एक नया शैक्षणिक भवन बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही छात्रों की आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नया छात्रावास भी निर्माणाधीन है.

गीतांजलि गर्ल्स हॉस्टल का विस्तार: गीतांजलि गर्ल्स हॉस्टल का भी विस्तार हो रहा है, जिस पर लगभग 11.23 करोड़ रुपये की लागत आ रही है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से दक्षिणी परिसर के छात्रों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं, अधिक जगह और उन्नत शैक्षणिक माहौल का लाभ मिलेगा.

सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र : दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (EC) ने परिसर में एक नए सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस केंद्र में थिएटर, संगीत, नृत्य और कला प्रदर्शन से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता को मंच देने का अवसर मिल सके. यह केंद्र विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक माहौल को और समृद्ध बनाएगा तथा छात्रों के समग्र विकास में सहायक होगा. निर्माण कार्य की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंपी गई है, जो इसे अत्याधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार करेगा.

सूरजमल विहार परिसर : पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार परिसर में दिल्ली विश्वविद्यालय का नया बहुविषयक केंद्र बन रहा है. 15.25 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इस आधुनिक परिसर में एलएलबी, एलएलएम और पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम जैसे कोर्स होंगे. इसमें 60 क्लासरूम, 10 ट्यूटोरियल रूम, 6 मूट कोर्ट, 4 कंप्यूटर लैब और 2 कैफेटेरिया शामिल होंगे, जो छात्रों को शिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण का वातावरण देंगे. इस परियोजना पर लगभग 373 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे., जिससे पूर्वी दिल्ली को उच्चस्तरीय कानूनी शिक्षा का नया केंद्र मिलेगा.

द्वारका परिसर : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारका सेक्टर-22 में एक नया शिक्षण भवन बना रहा है, जिससे छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं और बेहतर होंगी. इस अत्याधुनिक भवन में 42 क्लासरूम, एक लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल और कॉमन रूम की सुविधा होगी. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अध्ययन, शोध और संवाद के लिए आधुनिक और अनुकूल माहौल देना है. परियोजना पर लगभग 107 करोड़ रुपये खर्च होंगे. भवन के तैयार होने से विश्वविद्यालय के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा.

वीर सावरकर कॉलेज : दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ स्थित वीर सावरकर कॉलेज में नया भवन तैयार किया जा रहा है. इस भवन में 24 क्लासरूम, 8 ट्यूटोरियल रूम, 40 फैकल्टी रूम, विभागीय पुस्तकालय, कॉन्फ्रेंस हॉल और कैफेटेरिया की व्यवस्था होगी. नए भवन के निर्माण से कॉलेज में न केवल शैक्षणिक वातावरण और मजबूत होगा, बल्कि छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए बेहतर संसाधन और कार्यस्थल होंगे.

