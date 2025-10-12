ETV Bharat / state

रांची विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए उमड़ी छात्रों की भीड़, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी

डिग्री लेने के लिए रांची विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 12, 2025 at 3:43 PM IST