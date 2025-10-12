ETV Bharat / state

रांची विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए उमड़ी छात्रों की भीड़, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी

रांची यूनिवर्सिटी में रविवार को भी छात्रों की भीड़ और विश्वविद्यालय के कर्मचारी कार्य में जुटे रहे.

Ranchi University
डिग्री लेने के लिए रांची विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 3:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः स्नातक और स्नातकोत्तर की बैकलॉग डिग्री निकालने के लिए रांची विश्वविद्यालय परिसर में इन दिनों विद्यार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. रोजाना सैकड़ों विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं. कारण यह है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से मूल प्रमाणपत्र की अनिवार्य मांग की गई है.

ऑनलाइन व्यवस्था का वादा अधूरा

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि अब डिग्री वितरण और चालान पेमेंट प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, लेकिन यह घोषणा अब तक केवल कागजों में ही सिमटी हुई है. ठोस पहल के अभाव में विद्यार्थियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है.

रांची विश्वविद्यालय में छात्रों से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छात्रों का कहना है कि जिस विश्वविद्यालय में हर साल हजारों विद्यार्थी परीक्षा पास करते हैं, वहां आज भी डिग्री निकालने के लिए फाइलों की जांच, हस्ताक्षर और लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. कई छात्र शिकायत कर रहे हैं कि चालान भुगतान के लिए बैंक लाइन, फिर विश्वविद्यालय काउंटर और उसके बाद प्रमाणपत्र लेने की प्रक्रिया में दो से तीन हफ्ते लग जाते हैं.

रविवार को भी जारी रहा कार्य

वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रविवार को भी रांची विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहे और विद्यार्थियों के आवेदन निपटाने में लगे रहे. इसके बावजूद समस्याएं खत्म होती नहीं दिख रही है. काउंटर पर भीड़ और धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही.

Ranchi University
डिग्री लेने के लिए रांची विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू सुदेश कुमार साहू कहते हैं कि अचानक डिग्री की मांग बढ़ जाने के कारण काम का दबाव बहुत अधिक है. उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी छात्रों को शीघ्र प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाए. विश्वविद्यालय ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में काम कर रही है.

छात्रों ने की ऑनलाइन सिस्टम की मांग

छात्रों का कहना है कि अगर रांची विश्वविद्यालय भी दिल्ली, मुंबई और पटना विश्वविद्यालय की तर्ज पर ऑनलाइन डिग्री जारी करने की प्रक्रिया लागू करे, तो समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएगी. कई विद्यार्थियों ने सुझाव दिया कि आवेदन, भुगतान और प्रमाणपत्र डाउनलोड जैसी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाए. एक छात्रा ने कहा जेपीएससी की परीक्षा के लिए डिग्री जरूरी है, लेकिन विश्वविद्यालय में इतनी भीड़ है कि काफी समय लग रहा है. अगर सब कुछ ऑनलाइन होता तो यह दिक्कत नहीं आती.

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने दी सफाई

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि तकनीकी खामियों की वजह से ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने में विलंब हुआ है. रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय ने एक पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कुछ तकनीकी दिक्कतों और सर्वर अपडेट की समस्या के कारण फिलहाल प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है. हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में डिग्री और अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हों.

Ranchi University
डिग्री लेने के लिए रांची विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

डिजिटल ट्रांजिशन की ओर कदम

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को डिजिटल मोड में लाने की योजना पर काम चल रहा है. इसका मकसद विद्यार्थियों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं देना है.

फिलहाल रांची विश्वविद्यालय का दृश्य भीड़, इंतजार और असुविधा है, लेकिन अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने वादे पर अमल कर सका, तो आने वाले समय में छात्रों को राहत मिलेगी और विश्वविद्यालय की छवि भी आधुनिक संस्थान के रूप में निखरेगी.

ये भी पढ़ें-

रांची विश्वविद्यालय में डिग्री वितरण में तेजी, लेकिन उठे अनियमितता के आरोप, छात्र संगठनों ने की जांच की मांग

रांची विश्वविद्यालय में रविवार को भी जारी रहा डिग्री निष्पादन कार्य, बैकलॉग डिग्रियां परीक्षा विभाग के लिए चुनौती

रांची विश्वविद्यालय की बड़ी पहल: ऑनलाइन प्रक्रिया से मिलेगी डिग्री, छात्रों की वर्षों की परेशानी होगी दूर

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENTS GATHERED FOR DEGREESSTUDENTS IN RANCHI UNIVERSITYNO ONLINE DEGREES CONVENIENCE IN RUरांची विश्वविद्यालयRANCHI UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.