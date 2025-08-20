ETV Bharat / state

हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने दिया इस्तीफा; छात्रों ने सामने लेटकर रोका रास्ता, ऐतिहासिक विदाई पर भावुक हुए छात्र

डॉ. हौसिला सिंह के इस्तीफे की खबर फैलते ही आंदोलित हुए छात्र, सम्मान के साथ घर तक पहुंचाया.

Published : August 20, 2025 at 10:13 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केपीयूसी छात्रावास के अधीक्षक ने मंगलवार को इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया. अधीक्षक डॉ. हौसिला सिंह के इस्तीफे की खबर फैलते ही छात्र आंदोलित हो गए. उन्होंने न केवल उनसे इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश की बल्कि जब वह नहीं माने तो उनके सामने लेटकर रास्ता रोक लिया. अंततः जब अधीक्षक ने पद छोड़ने का फैसला कायम रखा तो छात्रों ने उन्हें ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विदाई दी.

छात्र बोले- 'वो परिवार जैसे थे' : छात्रों का कहना है कि डॉ. हौसिला सिंह उनके लिए मात्र हॉस्टल सुपरिटेंडेंट नहीं थे, बल्कि एक परिवार के सदस्य जैसे थे. कई छात्रों ने तो उन्हें अपना बड़ा भाई और अभिभावक तक बताया. छात्रों ने कहा कि जब भी हॉस्टल में कोई समस्या आती थी, अधीक्षक सबसे आगे खड़े होकर उनके हक की लड़ाई लड़ते थे. यही वजह है कि उनके इस्तीफे ने पूरे हॉस्टल के माहौल को भावुक कर दिया. छात्र रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सर के रहते हम छात्रों को कभी कोई दिक्क़त नहीं हुई. आधी रात को वो छात्रों की मदद करने आते थे.


गाड़ियों के काफिले से घर तक पहुंचाया : इस्तीफा देने के बाद जब वह हॉस्टल से घर लौटने लगे तो छात्र किसी भी हाल में उन्हें अकेले जाने को तैयार नहीं थे. उन्होंने गाड़ियों का इंतजाम किया और सम्मान के साथ काफिले के रूप में उन्हें घर तक पहुंचाया. छात्रों ने इसे 'ऐतिहासिक विदाई' बताया और कहा कि विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा नजारा शायद ही पहले किसी ने देखा हो.


21 साल तक निभाई जिम्मेदारी : डॉ. हौसिला सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह पिछले 21 वर्षों से केपीयूसी हॉस्टल के अधीक्षक रहे हैं. पहले बतौर छात्र और बाद में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के रूप में वह लगातार हॉस्टल से जुड़े रहे. उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में हॉस्टल की समस्याओं का समाधान कराना उनके लिए असंभव हो गया था. उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधन से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. निराश होकर उन्होंने पद छोड़ने का फैसला कर लिया.



छात्रों ने लगाया गंभीर आरोप : हॉस्टल के छात्रों ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि केपी ट्रस्ट ने यह छात्रावास गरीब और सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए बनवाया था, लेकिन मौजूदा समय में ट्रस्ट की नज़र हॉस्टल की अरबों की जमीन पर है. छात्रों का आरोप है कि योजनाबद्ध तरीके से हॉस्टल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लगातार रेंट बढ़ाया जा रहा है. नए छात्रों का प्रवेश रोक दिया गया है. सुविधाओं को जानबूझकर खराब हालत में छोड़ा जा रहा है. छात्रों का कहना है कि डॉ. हौसिला सिंह इन मुद्दों को बार-बार उठाते थे, जिसके कारण प्रबंधन उन्हें हटाने की साजिश में सफल हो गया.

छात्र अजित शुक्ला ने कहा कि मैं श्रावस्ती जिले का रहने वाला हूं और यहां पर आकर छात्रावास में रह रहा हूं, लेकिन अधीक्षक सर की मौजूदगी में हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम इतनी दूर आकर रह रहे हैं. छात्रावास में कमरे की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था. अधीक्षक सर का जाना हम लोगों के लिए दुखद है.

अधीक्षक डा. हौसला सिंह ने कहा कि पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करीब 20 छात्रावास हैं. सबसे ज्यादा फीस पांच हजार रुपये शुल्क लेता हूं. ऐसी स्थिति में बच्चों को मूलभूत सुविधाएं न मिलें तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए काफी समय से यह अच्छा नहीं लग रहा था. यहां पर सुरक्षा को लेकर गार्ड भी नहीं हैं, इसको लेकर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसलिए यहां रहना उचित नहीं है.

केपी ट्रस्ट अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने कहा कि इनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. तीन महीने पहले ही चुनाव हुआ है और हम चुनाव जीतकर आये हैं. सभी चीजों को किया जा रहा है. यह लगातार कामों को गिना रहे थे और इससे पहले भी हॉस्टल में तमाम पेंडेंसी थी, जिसमें बिजली का बिल ही 80 लाख रुपये बकाया था. इसी तरह करोड़ों रुपये टैक्स भी था. ट्रस्ट की इनसे बात हुई. इन सभी चीजों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करने के बाद काम किया जाएगा.


