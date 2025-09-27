भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट सम्मेलन 2025: वेस्ट वाटर से इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की तकनीक विकसित
एमिटी यूनिवर्सिटी में बीटेक स्टूडेंट्स ने अपनी लैब में इस टेक्निक को अभी प्रोटोटाइप स्तर पर किया है विकसित
Published : September 27, 2025 at 1:53 PM IST
नई दिल्ली: तेजी से आगे बढ़ते तकनीकी के युग में नए-नए शोध हो रहे हैं और उन शोध के परिणाम लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं. इसी क्रम में एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के बीटेक स्टूडेंट्स ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जिसका उपयोग कर गंदे पानी से बिजली और हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है.
एमिटी यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर के डिप्टी मैनेजर शशांक सिंह ने बताया, ''यह एक तरह की प्रोपराइटरी टेक्नोलॉजी है. इसमें एक खास तरह के मटेरियल का उपयोग करके इलेक्ट्रोड तैयार किए गए हैं. इन इलेक्ट्रोड को वेस्ट वाटर में डिप करके आप कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. यह टेक्निक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ ही वाटर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है. इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसी में इम्प्लाइजेशन करके हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी अचीव कर पाए हैं.''
शशांक सिंह ने बताया कि यह तकनीक अभी एमिटी के लैब में प्रोटोटाइप स्तर पर है. इसका पेटेंट फाइल कर दिया है. कई तरह के मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए पेटेंट की प्रक्रिया में समय लग रहा है. इस तकनीक को विकसित करने में दो साल का समय लगा है. आगे पेटेंट के अप्रूव होने के साथ ही इंडस्ट्री में इसके बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए भी एप्रोच कर रहे हैं.
बता दें कि फिक्की ने दिल्ली के मंडी हाउस स्थित अपने फेडरेशन हाउस में भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट सम्मेलन 2025 का आयोजन किया. इस दो दिवसीय सम्मेलन का विषय साथ मिलकर नवाचार: उद्योग–अकादमी सहयोग रहा. पहले दिन नीति निर्माता, वैज्ञानिक, शैक्षिक संस्थाओं एवं उद्योग के नेताओं ने भारत की अनुसंधान प्राथमिकताओं पर चर्चा की और उद्योग-अकादमी साझेदारी को मजबूत करने के उपाय सुझाए.
साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, उन्नत रोबोटिक्स, और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 60 से अधिक अनुसंधान परियोजनाओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ. इसी प्रदर्शनी में एमिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने अपनी इस वेस्ट वाटर से इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की तकनीक का प्रदर्शन किया.
