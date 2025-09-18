ETV Bharat / state

बूंदी में छात्रों ने प्रिंसिपल पर लगाए मारपीट और अपमान के आरोप, दर्ज कराई शिकायत

परिजनों ने थाने में दी लिखित शिकायत ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 18, 2025 at 2:52 PM IST 2 Min Read

बूंदी: जिले के नमाना थाना क्षेत्र स्थित आमली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को छात्रों और प्रिंसिपल के बीच विवाद बढ़ गया. छात्र-छात्राओं ने अपने ही प्रिंसिपल पर मारपीट और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगा दिया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि दर्जनों छात्र-छात्राएं ग्रामीणों के साथ थाने पहुंच गए और प्रधानाचार्य संपूर्णानंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई. प्रिंसिपल ने आरोपों को बताया बेबुनियाद: इस मामले में नमाना थाने के सहायक उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह ने बताया कि पुलिस को छात्रों की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं और निष्पक्ष जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. वहीं, प्रधानाचार्य संपूर्णानंद ने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बुधवार को कुछ विद्यार्थियों ने कक्षा मॉनिटर के साथ मारपीट की थी. इस घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने केवल फटकार लगाई थी. उनका कहना है कि छात्रों का आरोप कि उन्होंने मारपीट की या जातिसूचक शब्द कहे, पूरी तरह निराधार है. इसे भी पढ़ें- डूंगरपुर: एसबीपी कॉलेज के प्रिंसिपल को कमरे में किया बंद...जानिए वजह