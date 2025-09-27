ETV Bharat / state

शिक्षा फिर शर्मसार! स्कूल में छात्रों से गाड़ी धुलवा रहे शिक्षक, वायरल हुआ वीडियो

चमोली: उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनिधार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल ड्रेस पहने एक छात्र बाहर हाथ में पानी का पाइप लिए गाड़ी धो रहा है. जानकारी के मुताबिक गाड़ी विद्यालय में तैनात शिक्षक की बताई जा रही है. यहां से गुजर रहे एक युवक ने इस घटना को वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया. साथ ही इस मामले को लेकर शिक्षक से भी सवाल किये.

उत्तराखंड में एक ओर पेपर लीक का मामला तूल पड़ रहा है. जिसे लेकर बेरोजगार युवा अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं. वहीं, अब विद्या के मंदिर में पढ़ाई के लिए गये स्कूली छात्र के हाथ में किताब के बजाय पानी का पाइप नजर आ रहा है. जिससे स्कूली छात्र गुरुजी की गाड़ी की सफाई कर रहा है. वहां से गुजर रहे किसी युवक ने इसका वीडियो बनाया. युवक ने पहले बच्चों से इसे लेकर सवाल किया. बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद वीडियो में अचानक शिक्षक भी दिखाई देता है.

जिसके बाद युवक बच्चों से गाड़ी धुलवाने की बात पर आपत्ति जताता है. इसके बाद शिक्षक से कई सवाल करता है. वीडियो में शिक्षक माफी से साथ सफाई देते भी सुनाई दे रहा है. क्या यह गाड़ी इसी शिक्षक की है? इसकी जानकारी जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगी. फिलहाल, स्कूली बच्चे का हाथ से गाड़ी धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसका संज्ञान अभी तक उच्च अधिकारियों ने नहीं लिया है.