रांची/खूंटी: विधानसभा के मानसून सत्र में पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक का विरोध शुरू हो गया है. राजधानी रांची में बुधवार को आजसू छात्र संगठन ने अल्बर्ट एक्का चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने सरकार का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रकट किया.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी

बीच सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और झंडों के साथ विधेयक को छात्र और शिक्षा विरोधी बताया. छात्र संगठन के सदस्यों ने राज्य सरकार का पुतला जलाकर चेतावनी दी कि यदि विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा.

रांची में छात्र संगठनों ने विधेयक का विरोध किया (Etv Bharat)

यह विधेयक न सिर्फ छात्रों के अधिकारों का हनन करता है बल्कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को भी खत्म कर देगा. सरकार की मंशा साफ है कि वह विश्वविद्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण चाहती है, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा: ओम वर्मा, वरिष्ठ नेता, छात्र संगठन

इस विधेयक से प्रभावित होगा अकादमिक माहौल

छात्र नेता सुशील उरांव ने विधेयक को शिक्षा जगत के लिए काला कानून बताया है. उन्होंने कहा राज्य सरकार यह भूल रही है कि विश्वविद्यालय केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि विचारों का केंद्र होते हैं. यदि इन्हें सरकार अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगी तो अकादमिक माहौल प्रभावित होगा.

आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह विधेयक छात्र संघ चुनावों की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करेगा. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा. छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार छात्रों की आवाज को अनसुना करती है तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन होंगे. एक अन्य छात्र ने कहा आज हमने सांकेतिक रूप से पुतला का दहन किया है लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश भर की सड़कों से सदन तक आंदोलन होगा.

सरकार और छात्र संगठनों के बीच बन सकती है टकराव की स्थिति

फिलहाल यह विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून का रूप लेगा लेकिन इसके खिलाफ छात्र संगठनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. आने वाले दिनों में सरकार और छात्र संगठनों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है.

खूंटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पारित विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन बिरसा कॉलेज के मुख्य द्वार पर किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन कर विधेयक को शिक्षा की स्वतंत्रता पर हमला बताया. प्रदर्शन कार्यक्रम में एबीवीपी रांची विभाग संयोजक प्रकाश टूटी विशेष रूप से उपस्थित रहे जबकि नेतृत्व जिला संयोजक पवन कुमार और नगर अध्यक्ष अशोक टूटी ने किया.

यह विधेयक विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर सीधा हमला है. कुलपति और प्रो-कुलपति की नियुक्ति का अधिकार सीधे राज्य सरकार को दिए जाने से विश्वविद्यालय राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए मजबूर होंगे: अशोक टूटी, नगर अध्यक्ष, एबीवीपी

खूंटी में एबीवीपी ने विधेयक का विरोध किया (Etv Bharat)

जिला संयोजक पवन कुमार ने बताया कि यह कदम संविधान के उस मूल भाव के खिलाफ है, जो शिक्षा और विचार की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण आने वाली पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी.

पारदर्शिता और गुणवत्ता की पक्षधर रही है एबीवीपी

विभाग संयोजक प्रकाश टूटी ने स्पष्ट किया कि एबीवीपी हमेशा शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता की पक्षधर रही है लेकिन यह विधेयक शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिकरण की ओर धकेल देगा, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

यह विधेयक शिक्षा के साथ खिलवाड़

इधर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हीरांजली ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो एबीवीपी पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन छेड़ेगी.

खूंटी में हुए विरोध प्रदर्शन में नगर इकाई के कई कार्यकर्ता दीपक, अंजनी, सोनम, सुषमा, अनमोल और आयुष भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और सभी ने शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता बचाने के लिए आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया.

ये भी पढ़ें: छठी JPSC के विरोध में CM का जलाया पुतला, कहा- 24 फरवरी को छात्रों के लाश पर होगी इंटरव्यू

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति को लेकर हंगामा, डीएसडब्ल्यू के समझाने पर शांत हुए छात्र

एबीवीपी ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति का किया घेराव, सौंपी अपनी मांगों की पूरी लिस्ट