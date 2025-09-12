ETV Bharat / state

छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान, एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में 27 सितंबर को होंगे इलेक्शन

एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 12, 2025 at 2:28 PM IST 3 Min Read