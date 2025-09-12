छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान, एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में 27 सितंबर को होंगे इलेक्शन
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा ने अपने यहां होने वाले छात्र संघ चुनाव के तारीख की घोषणा कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 12, 2025 at 2:28 PM IST
अल्मोड़ा: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव 27 सितंबर को होगा. इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं. चुनाव से पहले विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम किया जाएगा. छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषणा होने से छात्र नेता भी काफी उत्साहित है. क्योंकि बीते साल छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्रों में काफी गुस्सा था, लेकिन अब छात्र नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए है.
वर्ष 2024 में छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्रों में काफी निराशा थी. हालांकि अब राजनीति के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की सोच रखने वाले विद्यार्थी छात्र संघ के चुनाव की घोषणा हो जाने से काफी उत्साहित हैं. अनेक छात्रों ने तो पोस्टर बैनर से अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है.
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में 27 सितंबर को पूरे विश्वविद्यालय में एक साथ छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा की गई है. एसएसजे परिसर अल्मोड़ा के निदेशक प्रो. प्रवीण बिष्ट ने बताया कि अल्मोड़ा परिसर में छात्र संघ चुनाव से पहले 24 सितंबर को परिसर का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमे विभिन्न क्षेत्र में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा. इसी दिन मंच से छात्र कल्याण अधिष्ठाता या उनका कोई प्रतिनिधि छात्र संघ चुनाव की आधिकारिक घोषणा करेंगे.
वहीं संभावित है कि 25 सितंबर को छात्र संघ के विभिन्न पदों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी, जिसमे छात्रा अपना नामांकन करा सकेंगे. इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच भी होगी. वहीं 26 सितंबर को परिसर में एक आम सभा का आयोजन होगा, जिसमें छात्र संघ चुनाव के विभिन्न पदों के प्रत्याशी, पूरे छात्र समुदाय के सम्मुख अपना संबोधन कर अपनी बात रखेंगे.
27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होगा. इसी दिन दोपहर बाद 3 बजे से मतपत्रों की गणना की जाएगी और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद छात्र संघ चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को सपथ दिलाए जाएगी. परिसर निदेशक प्रो प्रवीण बिष्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लिंगदोह कमेटी और विश्वविद्यालय की नियमावली के अनुसार ही संपन्न कराए जायेंगे.
छात्रों ने चुनाव की तैयारियां की तेज: छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह है. चुनाव में दावा करने के इच्छुक छात्र अब अपने प्रचार कार्य को शुरू करने में जुटने लगे हैं. अनेक छात्रों ने तो पोस्टर और बैनर से प्रचार कार्य शुरू कर दिया है. वहीं वह परिसर में पहुंचने वाले छात्र छात्राओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह कर रहे है और अपनी जीत के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं.
