मिशन शक्ति 5.0; शहर की मेधावी छात्र श्रद्धा बनी एक दिन की DM, संभाली प्रशासनिक बागडोर
श्रद्धा यादव 2025 की हाईस्कूल परीक्षा में 96.83% अंकों के साथ टॉप रहीं थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 11:16 AM IST|
Updated : October 9, 2025 at 11:22 AM IST
कानपुर: यूपी के कानपुर में मिशन शक्ति 5.0 के तहत बुधवार को मेधावी छात्र श्रद्धा यादव को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया. श्रद्धा यादव 2025 की हाईस्कूल परीक्षा में 96.83% अंकों के साथ टॉप रहीं थीं. श्रद्धा को यह खास अवसर उनकी शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर सम्मान के रूप में प्रदान किया गया. एक दिन के जिलाधिकारी के रूप में छात्र श्रद्धा ने न सिर्फ प्रशासनिक कार्य प्रणाली के बारे में अनुभव हासिल किया, बल्कि जनहित से जुड़ी समस्याओं को भी बेहद गंभीरता से सुना.
उन्होंने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर एक्शन लेते हुए अधिकारियों को उनका जल्द से जल्द समस्या समाधान का सख्त निर्देश भी दिए. श्रद्धा के इस व्यावहारिक दृष्टि को उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा काफी सराहना की गई.
दूसरे प्रकरण में श्रद्धा के समक्ष प्रार्थी अरविंद कुमार गुप्ता निवासी रामनगर दर्शन पुरवा कानपुर द्वारा भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया. जिसका भी श्रद्धा ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी एशियाई प्रथम तथा थाना फजलगंज को तथ्यात्मक जांच कर जल्द से जल्द समस्या के निस्तारण के लिए निर्देश दिए.
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 तहत आज एक दिन के छात्रा श्रद्धा दीक्षित को जिलाधिकारी बनाया गया. उन्होंने अजंता की समस्याएं सुनी है. श्रद्धा जैसी प्रतिभाशाली बालिका आने वाले समय में समाज और शासन की दिशा निर्धारित करेगी. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं में नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन (self-reliance) के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सशक्त नेतृत्व का अनुभव प्रदान करना है.
