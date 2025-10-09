ETV Bharat / state

मिशन शक्ति 5.0; शहर की मेधावी छात्र श्रद्धा बनी एक दिन की DM, संभाली प्रशासनिक बागडोर

सांकेतिक जिलाधिकारी श्रद्धा दीक्षित ( Photo Credit; District Magistrate Office )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 9, 2025 at 11:16 AM IST | Updated : October 9, 2025 at 11:22 AM IST 3 Min Read

कानपुर: यूपी के कानपुर में मिशन शक्ति 5.0 के तहत बुधवार को मेधावी छात्र श्रद्धा यादव को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया. श्रद्धा यादव 2025 की हाईस्कूल परीक्षा में 96.83% अंकों के साथ टॉप रहीं थीं. श्रद्धा को यह खास अवसर उनकी शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर सम्मान के रूप में प्रदान किया गया. एक दिन के जिलाधिकारी के रूप में छात्र श्रद्धा ने न सिर्फ प्रशासनिक कार्य प्रणाली के बारे में अनुभव हासिल किया, बल्कि जनहित से जुड़ी समस्याओं को भी बेहद गंभीरता से सुना. उन्होंने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर एक्शन लेते हुए अधिकारियों को उनका जल्द से जल्द समस्या समाधान का सख्त निर्देश भी दिए. श्रद्धा के इस व्यावहारिक दृष्टि को उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा काफी सराहना की गई. छात्रा श्रद्धा बनी एक दिन की DM. (Video Credit; District Magistrate Office)

Last Updated : October 9, 2025 at 11:22 AM IST